Двое мужчин изнасиловали девушку в Полевском, а потом попали в смертельное ДТП

Оба подозреваемых были задержаны по горячим следам.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.09.2017

В Полевском двое мужчин изнасиловали девушку, а потом перевернулись на автомобиле на трассе к коллективным садам. Как сообщили "Нашей Газете" в следственном управлении СК РФ по Свердловской области, ЧП произошло под утро 1 сентября, пострадавшая в тот же день написала заявление в полицию.

Как рассказали "Нашей Газете" в пресс-службе областного ГУ МВД, на выезде из Полевского около коллективных садов "Малахит" утром 1 сентября разбился ВАЗ-21150.

– Прибывшие на место экипаж ДПС обнаружил автомобиль в кювете. Возле машины было найдено тело погибшей девушки с травмами после при ДТП. Осмотрев территорию, инспекторы задержали прятавшегося в кустах 31-летнего мужчину и отвезли его в дежурную часть в Полевской, – рассказали в полиции.

В областной ГИБДД уточнили, что авария произошла в 5 утра 1 сентября на 2 километре трассы Полевской – Кунгурка.

– 31-летний водитель неправильно выбрал скорость движения, не обеспечил постоянный контроль, допустил съезд с дороги, автомобиль в итоге перевернулся. Как оказалось, мужчина за рулем был пьян, а машина принадлежала его другу. На них обоих были составлены административные протоколы. В аварии пострадал сам водитель, у него ушиб грудной клетки и рваная рана лица. Его госпитализировали в ЦГБ. Также погибла пассажира ВАЗа, 26-летняя девушка. Она сидела на заднем сидении, посередине, ремнем пристегнута не была, – рассказали подробности в ГИБДД.

Буквально этим же утром в полицию Полевского пришла местная жительница с заявлением о совершении в отношении нее преступления.

– Речь идет о насильственных действиях сексуального характера, статья 132. По делу задержаны двое мужчин, 1985 и 1986 года рождения. Оказалось, по указанным пострадавшей приметам, одним из них был мужчина, задержанный этим утром как раз около разбитого около садов автомобиля. Он уже сознался в преступлении. В тот же день сыщики задержали второго подозреваемого, его друга, 32-летнего мужчину, жителя Полевского. Сейчас оба находятся под стражей и проверяются на причастность к другим преступлениям, – сообщил представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.