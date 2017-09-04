Наверх
Двое мужчин изнасиловали девушку в Полевском, а потом попали в смертельное ДТП
12:39, сегодня
Авиакомпаниям РФ ужесточат наказания и штрафы за задержки рейсов
13:25, сегодня
В Екатеринбурге перекроют две улицы на Уралмаше
13:04, сегодня
Коммунальные отходы мешали летать самолетам в "Кольцово"
12:36, сегодня
Глава Минстроя РФ положительно оценил результаты капремонта многоквартирных домов в Свердловской области
Свердловским школьникам раздадут двухэкранные планшеты от "Ростеха"
12:32, сегодня
Отдыхающие на Верх-Исетском пруду обстреляли людей: женщина получила сквозное ранение
12:12, сегодня
Екатеринбургских таможенников подозревают в сговоре с контрабандистами, которые пытались провезти 50 кг янтаря
12:08, сегодня
От LEGO до беспилотника
После пожара в "Космосе" конгресс людей с ОВЗ переехал в ДИВС
11:45, сегодня
Семейная пара погибла в коллективном саду "Шувакиш" из-за пожара
11:32, сегодня
Под Екатеринбургом уснувший водитель грузовика устроил массовую аварию
11:14, сегодня
ВТБ24 снизил ставки по кредитам наличными
Бил воспитанников бильярдным кием: суд вынес приговор заместителю директора Рефтинского училища
10:36, сегодня
Ущерб – полмиллиона рублей: сотрудники свердловского предприятия использовали поддельные больничные листы
09:29, сегодня
В Екатеринбурге трехлетняя девочка получила перелом обеих ног в ДТП
09:16, сегодня
Уралтрансбанк выступил партнером фестиваля «Безумные дни» в Екатеринбурге
"ВТБ24 Форекс" начинает обслуживание клиентов-нерезидентов
08:58, сегодня
Екатеринбургская епархия сделала заявление по поводу нападения на ККТ "Космос"
08:49, сегодня
Под Екатеринбургом всю ночь тушили пилораму
08:43, сегодня
В Екатеринбурге эвакуировали 80 человек из-за пожара в торговом центре
08:16, сегодня
В Свердловской области появится самый длинный в мире турмаршрут "Живые дома Урала"
21:01, 04.09.2017
В Свердловской области увеличилось число ДТП с пешеходами
20:31, 04.09.2017
В Свердловской области похолодает до 0 градусов
19:57, 04.09.2017
Поклонская обвинила Ройзмана в оскорблении чувств верующих из-за его заявления о пожаре в ККТ "Космос"
19:34, 04.09.20174
"Это эхо от шумихи с "Матильдой": директор Уралкинофеста высказался о причинах утреннего поджога "Космоса"
19:09, 04.09.2017
Вячеслав Мясников из "Уральских пельменей" стал отцом в третий раз
18:30, 04.09.2017
"Буду счастлив попасть на Олимпиаду": Никита Трямкин – о жизни в Канаде, возвращении в "Автомобилист" и новом сезоне
18:03, 04.09.20173
В Екатеринбурге женщина на иномарке сбила пятилетнего ребенка
17:50, 04.09.20172
На ремонт теплосетей Екатеринбурга потратили 2 миллиарда рублей
16:54, 04.09.2017
Прокуратура нашла нарушения в конкурсах "Уралуправтодора" на строительство дорог
16:51, 04.09.2017
Группа ВТБ выпустила 2 млн карт платежной системы "Мир"
16:32, 04.09.2017
В Екатеринбурге выходцы из Азии напали на троих парней
16:17, 04.09.2017
В Свердловской области двое мужчин сняли на видео расчленение человека
15:47, 04.09.2017
Свердловское предприятие задолжало сотне сотрудников более миллиона рублей
14:52, 04.09.2017
В Екатеринбурге задержали мужчину, проколовшего колеса более 30 машин
14:19, 04.09.2017
Город для машин или людей? Мэрия Екатеринбурга и ГИБДД судятся из-за выделенных полос для транспорта
13:57, 04.09.20174
Старейший собор Невьянска передали РПЦ
13:42, 04.09.20171
Стала известна личность предполагаемого поджигателя ККТ "Космос"
13:40, 04.09.20172
Ройзман: "Космос" в Екатеринбурге подожгли из-за "Матильды"
13:11, 04.09.2017
Екатеринбурженка выиграла сертификат на 50 тысяч рублей на покупку корпусной мебели, победив в конкурсе "Нашей Газеты"
12:46, 04.09.20172
В Екатеринбурге будут судить банду, обвиняемую в краже консервов на 4 миллиона рублей
12:46, 04.09.2017
Виталий Мутко откроет спортивный комплекс в Екатеринбурге
12:40, 04.09.2017
Спасатели предупредили о сильных ливнях и ветре в Свердловской области
12:20, 04.09.2017
Офис ВТБ24 для самых состоятельных клиентов сменил прописку
11:54, 04.09.20171
"Свердловскую" птицефабрику будут судить за сброс куриного помета
11:48, 04.09.2017
Пять человек пострадали в столкновении двух BMW и Chevrolet в Екатеринбурге
11:44, 04.09.2017
Устроивший взрыв в ККТ "Космос" в Екатеринбурге состоит на учете у психиатра
11:19, 04.09.2017
Половина родителей Свердловской области считает, что дети должны работать с 14 лет
11:13, 04.09.2017
На Полевском тракте КамАЗ сбил пешехода на "зебре"
10:30, 04.09.2017
Минтранс планирует уменьшить список бесплатной ручной клади
10:12, 04.09.2017
Клиенты ВТБ24 изменили подход к сборам детей в школу
09:59, 04.09.2017
"Пойдемте домой, завтра достоим": Екатеринбург "застрял" в пробках
09:27, 04.09.20171
В Невьянске насмерть сбили пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте
09:04, 04.09.2017
Мотоциклист столкнулся с двумя автомобилями в Екатеринбурге
08:59, 04.09.2017

Отдыхающие на Верх-Исетском пруду обстреляли людей: женщина получила сквозное ранение

Отдыхающие на Верх-Исетском пруду обстреляли людей: женщина получила сквозное ранение
16+
Фото: "Google maps"
Женщина получила сквозное ранение в ногу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.09.2017

В Екатеринбурге неизвестные открыли огонь по жителям дома вблизи Верх-Исетского пруда. В результате обстрела женщина получила сквозное ранение в ногу.

По информации "Ura.ru", конфликт произошел между жителями Большого конного полуострова, которые приплыли к берегу, и жильцами дома по адресу Контролеров,19.

В городской полиции подтвердили, что пострадавшие обратились с заявлением и ведется проверка.

– Расследование инцидента ведут сотрудники отдела полиции №9. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство с применением оружия", – сообщил «Нашей Газете» сотрудник пресс-группы УМВД Екатеринбурга Евгений Крюков.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Олег Галимов, 05.09.2017, 12:12
Тэги: Новости дня, Новости
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Секс Война ритуальных агентств Красота ЧМ-2018 Дети ЗАГС Психология Женщины Авто Медицина Спорт Афиша Биатлон Грипп Отдых Гололед Дело Пьянкова Шоу-бизнес Кто заработал Дорожные воины Интернет Религия Жизнь в городе Снос монастыря на Качканаре Личное Здоровье Смерть Горячее Высокие технологии Истории 9 мая Недвижимость Свердловской области Тест Еда Выставки Новости дня Взятки Рецензия Баскетбол Интервью Расстрел Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Футбол Суд Катастрофа Корь Развлечения ИГИЛ Мировые новости Скандал с Новиковым Пожар Хэллоуин-2015 Волейбол Парковки Опрос Голодовка в колонии Мода Бизнес Убийство Ирины Вахрушевой Необычное Дороги Расстрел на Депутатской Розыск Криминал Новости России Позитив Бэби-боксы Экономия Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Растения ЖКХ Свердловской области Расписание Рейтинг Самолет Минобороны упал в Якутии Путин Военный репортаж Животные Сибирская язва Эксклюзив Грипп в Екатеринбурге Ловец покемонов Мужчины Новости СМИ Обрушение крыши на Калинина Храм святой Екатерины Общественный транспорт Экономика Приговор Лошагину 9 мая Происшествия Недвижимость Крушение самолета под Ростовом Статистика Дом-2 Образование Мультимедиа Екатеринбуржцы в разных странах ВУЗ МЧС ДТП Производство Ошибки врачей Студенты ГИБДД Деньги Слухи Мотоциклы Погода Финансы Транспорт Самолет Мистика Приостановка полетов в Египет Музыка Новый год Убийство в Рахмангулово Лайфхак Отключение света Уралмаш, Эльмаш Культура Репортаж Фото Транспортная реформа Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? В Екатеринбурге -40 градусов Политика Доска позора История Екатеринбурга В Египте разбился самолет с российскими туристами Школа Ту 154 ЖКХ Строительство Отношения Горящие авто Туризм Конкурсы Видео Пусть говорят Хоккей Искусство Взрыв Ельцин-центр Семья История успеха Кризис и санкции Знаменитости Скорая помощь Скандалы Коллекторы

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru