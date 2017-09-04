Отдыхающие на Верх-Исетском пруду обстреляли людей: женщина получила сквозное ранение

Женщина получила сквозное ранение в ногу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.09.2017

В Екатеринбурге неизвестные открыли огонь по жителям дома вблизи Верх-Исетского пруда. В результате обстрела женщина получила сквозное ранение в ногу.

По информации "Ura.ru", конфликт произошел между жителями Большого конного полуострова, которые приплыли к берегу, и жильцами дома по адресу Контролеров,19.

В городской полиции подтвердили, что пострадавшие обратились с заявлением и ведется проверка.

– Расследование инцидента ведут сотрудники отдела полиции №9. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство с применением оружия", – сообщил «Нашей Газете» сотрудник пресс-группы УМВД Екатеринбурга Евгений Крюков.

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