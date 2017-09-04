Под Екатеринбургом всю ночь тушили пилораму

Пожар удалось победить лишь утром.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.09.2017

В поселке Шабры под Екатеринбургом в ночь на 5 сентября произошел крупный пожар. Горела пилорама площадью 400 метров.

Сообщение о возгорании поступила еще в 21.47 4 сентября. Огонь спасателям удалось локализовать лишь в 1.35 ночи. На ликвидацию открытого горения понадобилось еще два с половиной часа - это спасателям удалось сделать лишь в 4.02.

После ликвидации пожарные еще больше часа совершали проливку и разбор сгоревших конструкций. Закончили они лишь в 5.16.

– В тушении пожара участвовали 18 человек личного состава и 7 единиц техники, – прокомментировали в МЧС России по Свердловской области.