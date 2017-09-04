Семейная пара погибла в коллективном саду «Шувакиш» из-за пожара

Тела пожилых мужчины и женщины нашли на пепелище.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.09.2017

В коллективном саду "Шувакиш" на Уралмаше сгорели два частных дома, в одном из них погибла семья. Как уточнили "Нашей Газете" в следственном управлении СК РФ по Свердловской области, следов насильственной смерти на телах не обнаружено.

Сигнал о пожаре поступил диспетчеру в ночь на 5 сентября.

– В 3.02 ночи было сообщение о пожаре в Екатеринбурге в коллектикном саду на Коммунистической. На площади 150 квадратных метров сгорели надворные постройки и два садовых дома. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 7 человек личного состава. Огонь удалось ликвидировать в 5.53 утра, разбор сгоревших конструкций завершен в 9.26, – уточнили в областном ГУ МЧС.

На пепелище нашли два тела, семью екатеринбуржцев – 70-летнего мужчины и его 67-летней жены. Как сообщили в СК СКР, данных о криминальных причинах их смерти нет.

Следственным отделом по Орджоникидзевскому району организована доследственная проверка. Следователи СКР вместе с сотрудниками МЧС и полиции выясняют все обстоятельства случившегося, точные причины возгорания и смерти мужчины и женщины. Тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

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