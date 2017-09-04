В Екатеринбурге эвакуировали 80 человек из-за пожара в торговом центре

Огонь тушили 60 спасателей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.09.2017

В Екатеринбурге спасатели эвакуировали 80 человек из торгово-развлекательного центра "Радуга Парк", где загорелись холодильники. По данным службы спасения "Сова", пожар произошел в отделе молочной продукции гипермаркета "Окей".

Пожар начался в первом часу ночи. Благодаря автоматической пожарной сигнализации удалось быстро обнаружить возгорание и начать эвакуацию людей. Еще до прибытия спасателей из кинозала и торговых помещений на улицу вывели около 80 человек.

Прибывшие пожарные, надев маски дыхательных аппаратов, провели разведку задымленных помещений на втором этаже. Плотный дым и большие площади "Радуги Парк" затрудняли поиск очага возгорания, однако после обследования торгового зала стало ясно, что горят холодильники с продуктами, сообщили в областном управлении МЧС.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. На борьбу с огнем у пожарных ушло 40 минут. На месте ЧП работали 60 спасателей и 19 пожарных машин. Информации о пострадавших нет.

Причины пожара устанавливают дознаватели. По предварительным данным, возгорание началось из-за короткого замыкания электропроводки.

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