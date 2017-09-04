В Нижнем Тагиле суд отправил 21-летнего убийцу школьной учительницы в колонию строгого режима

Женщина была его любовницей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.09.2017

В Нижнем Тагиле суд вынес приговор 21-летнему Михаилу Кургузову, который ударом ножа прямо в сердце убил свою любимую женщину . Мужчина уже был судим за то, что ранее сломал руку ей же, сообщает АН "Между срок".

Как рассказали в Тагилстроевском суде Нижнего Тагила, 21-летний мужчина во время ссоры заколол 28-летнюю Анастасию Ганнеман, которая работала учительницей математики в местной школе № 138. Все произошло вечером 2 марта 2017 года в доме на улице Пархоменко, где жил молодой человек. Соседи Кургузова по квартире вызвали скорую и полицию, но женщина умерла еще до их прибытия.

Суд назначил Кургузову такое же наказание, что для него просило гособвинение: его приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. После выхода его ждет ограничение свободы в течение года.