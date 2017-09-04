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В Нижнем Тагиле суд отправил 21-летнего убийцу школьной учительницы в колонию строгого режима

В Нижнем Тагиле суд отправил 21-летнего убийцу школьной учительницы в колонию строгого режима
16+
Фото: соцсети
Женщина была его любовницей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.09.2017

В Нижнем Тагиле суд вынес приговор 21-летнему Михаилу Кургузову, который ударом ножа прямо в сердце убил свою любимую женщину. Мужчина уже был судим за то, что ранее сломал руку ей же, сообщает АН "Между срок".
 
Как рассказали в Тагилстроевском суде Нижнего Тагила, 21-летний мужчина во время ссоры заколол 28-летнюю Анастасию Ганнеман, которая работала учительницей математики в местной школе № 138. Все произошло вечером 2 марта 2017 года в доме на улице Пархоменко, где жил молодой человек. Соседи Кургузова по квартире вызвали скорую и полицию, но женщина умерла еще до их прибытия.
 
Суд назначил Кургузову такое же наказание, что для него просило гособвинение: его приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. После выхода его ждет ограничение свободы в течение года.
 
  • Мужчина раньше провел полтора года в колонии-поселении за то, что сломал Анастасии Ганнеман руку. Как рассказывала мать погибшей, после освобождения он не давал женщине прохода, они были соседями по дому. В итоге Ганнеман и Кургузов снова сошлись.
  • Как уточнили родные, женщина не раз пыталась разорвать с ним отношения, но не успела. У погибшей осталась шестилетняя дочь.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 05.09.2017, 14:02
Тэги: Криминал, Суд, Происшествия
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