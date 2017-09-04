В Полевском страховой агент пойдет под суд за мошенничество

Жертвами обвиняемой стали 10 человек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.09.2017

В Полевском перед судом предстанет женщина, обвиняемая в мошенничестве с договорами страхования домашнего имущества.

В 2016 обвиняемая работала страховым агентом Полевского филиала страховой компании. Женщина заключала с горожанами договоры на страхование домашнего имущества, брала взносы в счет оплаты страховой премии, затем часть взносов отправляла в страховую компанию, а другую часть оставляла себе.

В результате страховая компания расторгала договоры, которые не оплачивались в полном объеме. Жертвами обвиняемой стали 10 человек, общий ущерб оценили в 50 тысяч рублей, сообщили в областной прокуратуре.