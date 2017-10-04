Житель Екатеринбурга получил топором по голове из-за разноцветной шапочки

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.10.2017
– Мужчина ко мне прицепился, обозвал. Я ему в ответ сказал: "Сам ты!". Он из лифта вышел и ударил меня в лицо. Я не растерялся, достал топор, который в рюкзаке был, нес его в подарок. А то этот фанат "Авто" меня на две головы выше. В итоге я своим топором по голове и получил, обухом ударили, до крови, – рассказал пострадавший.
– В дежурную часть отдела полиции №8 4 октября поступило заявление от жителя дома №19 на улице Соболева о причинении ему телесных повреждений. Мужчину направили на прохождение судебно-медицинского обследования для установления тяжести причиненного вреда здоровью. Сотрудники полиции ищут очевидцев, изучают съемки с камер видеонаблюдения, проводят поквартирный обход, – уточнили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
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