Житель Екатеринбурга получил топором по голове из-за разноцветной шапочки

При этом ударивший его фанат "Автомобилиста" утащил сувенирное орудие с собой.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.10.2017

Житель Екатеринбурга Андрей Фирсов в среду, 4 октября, получил топором по голове в лифте своего дома в жилищном комплексе на Соболева из-за конфликта с соседом. Как сообщает паблик "ВКонтакте" "Типичный Екатеринбург", ссора произошла из-за шапки.

Сам Андрей в Facebook рассказал, что зашел в лифт вместе с парнем, на котором была шапка с логотипом хоккейного клуба "Автомобилист". А на Фирсове была шапка в розовую полоску.

– Мужчина ко мне прицепился, обозвал. Я ему в ответ сказал: "Сам ты!". Он из лифта вышел и ударил меня в лицо. Я не растерялся, достал топор, который в рюкзаке был, нес его в подарок. А то этот фанат "Авто" меня на две головы выше. В итоге я своим топором по голове и получил, обухом ударили, до крови, – рассказал пострадавший.

А парень убежал вместе с сувенирным топором. Как рассказал Андрей, он вызвал скорую и поехал в больницу, в итоге наложили два шва.

Как сувенир ему осталась фанатская шапка хулигана.

В полиции сообщили, что мужчина уже написал заявление, хулигана ищут.

– В дежурную часть отдела полиции №8 4 октября поступило заявление от жителя дома №19 на улице Соболева о причинении ему телесных повреждений. Мужчину направили на прохождение судебно-медицинского обследования для установления тяжести причиненного вреда здоровью. Сотрудники полиции ищут очевидцев, изучают съемки с камер видеонаблюдения, проводят поквартирный обход, – уточнили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

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