Прокуратура озвучила предварительные причины смерти мальчика в бассейне Нижнего Тагила

Ребенок скончался во время тренировки.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.10.2017
Прокуратура Дзержинского района объявила предварительные итоги проверки по факту гибели 7-летнего мальчика в бассейне.
Как передает ИА "Все новости", причиной смерти может быть механическая асфиксия или утопление. Окончательная версия произошедшего будет известна в течение месяца.
- Напомним, что трагедия произошла в бассейне "Уралвагонзавода" 2 октября. Тренер мальчика оказал ему первую помощь, но спасти ребенка не удалось.
- Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека".
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