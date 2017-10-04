Прокуратура озвучила предварительные причины смерти мальчика в бассейне Нижнего Тагила

Ребенок скончался во время тренировки. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.10.2017 Прокуратура Дзержинского района объявила предварительные итоги проверки по факту гибели 7-летнего мальчика в бассейне. Как передает ИА "Все новости", причиной смерти может быть механическая асфиксия или утопление. Окончательная версия произошедшего будет известна в течение месяца. Напомним, что трагедия произошла в бассейне "Уралвагонзавода" 2 октября. Тренер мальчика оказал ему первую помощь, но спасти ребенка не удалось.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека". Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»: