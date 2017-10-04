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Прокуратура озвучила предварительные причины смерти мальчика в бассейне Нижнего Тагила

Прокуратура озвучила предварительные причины смерти мальчика в бассейне Нижнего Тагила
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Фото: pixabay.com
Ребенок скончался во время тренировки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.10.2017

Прокуратура Дзержинского района объявила предварительные итоги проверки по факту гибели 7-летнего мальчика в бассейне.

Как передает ИА "Все новости", причиной смерти может быть механическая асфиксия или утопление. Окончательная версия произошедшего будет известна в течение месяца.

  • Напомним, что трагедия произошла в бассейне "Уралвагонзавода" 2 октября. Тренер мальчика оказал ему первую помощь, но спасти ребенка не удалось.
  • Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека".

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Олег Галимов, 05.10.2017, 15:53
Тэги: Дети, Смерть
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