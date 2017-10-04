В Екатеринбурге эвакуировали здание Арбитражного суда

В силовые структуры поступил сигнал о минировании.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.10.2017

В Екатеринбурге в очередной раз эвакуировали здание из-за сообщения о «минировании». Днем 5 октября эвакуация прошла в здании Арбитражного суда Свердловской области, которое находится между улицами Мамина-Сибиряка и Луначарского.

В данный момент у здания суда работает МЧС и полиция.

По сообщению "Типичного Екатеринбурга", поступил звонок о том, что заминирован припаркованный у суда Hyundai Accent. Легковушку уже проверили на наличие запрещенных предметов.

Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что говорить о реальной угрозе населению преждевременно. Полная информация появится по итогам проверки.

Напомним, что 29 сентября в Екатеринбурге из-за "сообщений криминального характера" эвакуация прошла более чем на 70 объектах, включая детские сады и школы.

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