В Екатеринбурге массово эвакуируют школы

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Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.10.2017

Днем 5 октября в Екатеринбурге началась массовая эвакуация школ. На данный момент известно о приостановлении работы школ № 143, 85, 163, 10, 102, 76, 69, 146 и гимназии № 9.

– Да, к нам поступил звонок. Сказали, что заминировали, – рассказали "Нашей" охранник гимназии № 9.

фото: группа "ВКонтакте" "Инцидент Екатеринбург"

Как сообщила одна из учителей гимназии, во время урока им сказали, что срочно нужно эвакуировать детей.

– Уроки на сегодня окончены, нам сказали: эвакуация. Но детям дали одеться, собрать вещи, все было спокойно. Быстро проехали пожарная, полиция, все огородили, к школе не пропускают, – уточнила преподаватель "Нашей Газете".

Официальный представитель МВД Свердловской области Валерий Горелых воздержался от комментариев и заявил, что вся информация будет после окончания проверочных мероприятий.

Как сообщила "Нашей Газете" жительница Юго-Западного района Наталья, в школе № 85 сообщили о мине в столовой. На место уже прибыли саперы.

– В школе эвакуация. Говорят, настоящая. Пожарная машина стоит. Сапер около школы. Все огородили, – написала Наталья.

Добавим, что сегодня из-за сообщения о "заминированной" машине эвакуировали здание Арбитражного суда.

Напомним, что 29 сентября в Екатеринбурге из-за "сообщений криминального характера" эвакуация прошла более чем на 70 объектах, включая детские сады и школы.

Также в данный момент эвакуируют школы в Новосибирске и Нижнем Новгороде и Казани.

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