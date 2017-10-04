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В Екатеринбурге массово эвакуируют школы

В Екатеринбурге массово эвакуируют школы
16+
Фото: Марина Подкорытова / "Наша Газета"
НАША следит за событиями в онлайн-режиме.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.10.2017

Днем 5 октября в Екатеринбурге началась массовая эвакуация школ. На данный момент известно о приостановлении работы школ № 143, 85, 163, 10, 102, 76, 69, 146 и гимназии № 9.

– Да, к нам поступил звонок. Сказали, что заминировали, – рассказали "Нашей" охранник гимназии № 9.

фото: группа "ВКонтакте" "Инцидент Екатеринбург"

Как сообщила одна из учителей гимназии, во время урока им сказали, что срочно нужно эвакуировать детей.

– Уроки на сегодня окончены, нам сказали: эвакуация. Но детям дали одеться, собрать вещи, все было спокойно. Быстро проехали пожарная, полиция, все огородили, к школе не пропускают, – уточнила преподаватель "Нашей Газете".

Официальный представитель МВД Свердловской области Валерий Горелых воздержался от комментариев и заявил, что вся информация будет после окончания проверочных мероприятий. 

Как сообщила "Нашей Газете" жительница Юго-Западного района Наталья, в школе № 85 сообщили о мине в столовой. На место уже прибыли саперы.

– В школе эвакуация. Говорят, настоящая. Пожарная машина стоит. Сапер около школы. Все огородили, – написала Наталья.

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Олег Галимов, 05.10.2017, 14:12
Тэги: Происшествия, Новости
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