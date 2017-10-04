В Свердловской области бывший полицейский убил женщину на глазах у ее детей

Он был уволен из органов в 2016 году.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.10.2017

В Лесном бывший полицейский убил свою возлюбленную. Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 сентября. Светлана Трофимова только вернулась с детьми 6 и 12 лет из Сочи.

Как пишет сообщество "ВКонтакте" "Плохие новости", Светлана была убита в собственной квартире, и в тот день была дома с подругой, когда к ней пришел 32-летний Эльдар Идаятов, с которым Светлана рассталась незадолго до отпуска.

Незадолго до трагедии женщина вернулась из отпуска, в тот день она была дома с подругой, и к ней пришёл 32-летний Эдгар Идаятов, с которым Светлана рассталась перед поездкой.

– Он залетел в квартиру, схватил её – типа, пошли на балкон поговорим, она начала его выгонять, мы же расстались, уйди отсюда… он её за шею рукой в локоть зажал и всё – продавил трахею, сломал шею, она даже понять не успела", – цитируют "Плохие новости" слова подруги погибшей.

В Следственном комитете и полиции факт трагедии подтвердили и заявили, что обвиняемый уже взят под стражу. Детей Светланы забрала к себе ее сестра-близнец, у которой уже есть двое своих.

– Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". О произошедшем рассказала подруга потерпевшей, которая находилась в квартире потерпевшей. Мужчина 1985 г.р взят под стражу, - рассказал "Нашей Газете" представитель областного СК Александр Шульга. – Сыщики уголовного розыска задержали подозреваемого в этом тяжком преступлении по горячим следам и поместили его под стражу. Из органов внутренних дел он был уволен в апреле 2016 по отрицательным мотивам. Его последним местом службы был отдел полиции Нижней Туры, а до этого он работал во вневедомственной охране города Лесной. В систему МВД он поступил в 2008 году, – рассказал представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

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