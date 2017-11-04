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Срезал скальпы: стали известны подробности убийств двух женщин под Березовским

Срезал скальпы: стали известны подробности убийств двух женщин под Березовским
16+
Фото: ГУ МВД по Свердловской области.
НАША пообщалась с мужчиной, одним из первых оказавшихся на месте трагедии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.11.2017

Днем 4 ноября в магазине в поселке Кедровка под Березовским произошло двойное убийство. По данным следствия, 45-летний мужчина, состоявший на учете в психдиспансере, зарезал сначала продавщицу, а  потом вторую женщину, вошедшую в магазин.

На теле пострадавших обнаружены многочисленные раны от ударов ножом. Однако, психопату этого показалось мало и он срезал с у женщин скальпы.

Страшные подробности случившегося НАШЕЙ рассказал Александр Снегирев. В момент убийства он проезжал мимо магазина на автомобиле.

- "Четырнадцатая", которая ехала передо мной остановилась, потому что на дорогу выбежал мужчина. Он резал ножом лежащую женщину. Ее тело было жутко изувечено: он снял с нее скальп. Потом этот человек стал бросаться на стоящую передо мной машину с ножом. Он открыл водительскую дверь и стал тыкать лезвием водителя, потом начал открывать заднюю дверь. Я подумал, что на заднем сиденье могли быть дети, и я решил сбить этого сумасшедшего. Я проехал вперед, толкнул его бампером сбил с ног, - рассказал Александр.

Выйдя из машины мужчина, вместе с двумя подбежавшими очевидцами прижали злоумышленника к земле. По словам Александра, предполагаемый убийца обладал огромной физической силой и троим взрослым мужчинам удержать его было не просто.

К счастью, рядом проезжал экипаж ГИБДД, который помог обезвредить нападавшего. Вскоре мужчина умер от эпилептического припадка.

В следственном комитете по Свердловской области не стали комментировать ужасные подробности трагедии, сославшись на этические нормы и на продолжающееся расследование.

- Расследование уголовного дела еще продолжается, а информация о способе и деталях преступления может повлиять на его ход. К тому же, это противоречит морально-этическим нормам, - рассказал НАШЕЙ  официальный представитель следственного управления СК России по Свердловской области Максим Чалков. 

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Евгений Стоянов, 05.11.2017, 17:47
Тэги: Происшествия, Фото, Эксклюзив
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