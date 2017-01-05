«Дайте им огнетушитель, что стоите?» В Екатеринбурге на Учителей сгорел пассажирский микроавтобус

До приезда пожарных микроавтобус пытались потушить снегом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.01.2017

В Екатеринбурге сегодня, 6 января, в Пионерском поселке сгорела пассажирский микроавтобус. После приезда пожарных огонь потушили за полчаса, до этого – автобус пытались закидать снегом.

Пожар на Учителей

По информации пресс-службы областного МЧС, сообщение о возгорании поступило в двенадцатом часу дня о пожаре на улице Учителей.

– На площади три квадратных метра поврежден моторный отсек пассажирского микроавтобуса ISUZU. В тушении пожара были задействованы две единицы техники, 11 человек личного состава, – сообщили НАШЕЙ в МЧС.

Видео очевидца

Тушение автобуса попало на видеорегистратор одного из проезжавших мимо автолюбителей. Мужчина сворачивает к рядом стоящей бензозаправке, где стоят двое ее сотрудников и спрашивает:

– Дайте вы им огнетушитель-то, у вас же есть!

Позади мужчин действительно, стоят несколько огнетушителей. Однако на слова водителей они отвечают, что это не их огнетушители, а сами они вызвали пожарных.

Видео: Е1