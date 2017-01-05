«Дайте им огнетушитель, что стоите?» В Екатеринбурге на Учителей сгорел пассажирский микроавтобус

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.01.2017
В Екатеринбурге сегодня, 6 января, в Пионерском поселке сгорела пассажирский микроавтобус. После приезда пожарных огонь потушили за полчаса, до этого – автобус пытались закидать снегом.
Пожар на Учителей
По информации пресс-службы областного МЧС, сообщение о возгорании поступило в двенадцатом часу дня о пожаре на улице Учителей.
– На площади три квадратных метра поврежден моторный отсек пассажирского микроавтобуса ISUZU. В тушении пожара были задействованы две единицы техники, 11 человек личного состава, – сообщили НАШЕЙ в МЧС.
Видео очевидца
Тушение автобуса попало на видеорегистратор одного из проезжавших мимо автолюбителей. Мужчина сворачивает к рядом стоящей бензозаправке, где стоят двое ее сотрудников и спрашивает:
– Дайте вы им огнетушитель-то, у вас же есть!
Позади мужчин действительно, стоят несколько огнетушителей. Однако на слова водителей они отвечают, что это не их огнетушители, а сами они вызвали пожарных.
Видео: Е1
- В результате пожара никто не пострадал. Огонь был локализован в 11.22, в 11.23 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 11.36.