Девочка, впавшая в кому после ДТП на свердловской трассе, скончалась в больнице, не приходя в сознание

Врачи Бисертской городской больницы 5 дней боролись за жизнь школьницы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.03.2017

Девочка, впавшая в кому после аварии с фурой, которая произошла днем 28 февраля на 259-м километре трассы Пермь – Екатеринбург, скончалась в больнице.

– Вики больше с нам нет. Случилось это вчера в 20.00, – написали сегодня утром в сообществе, посвященном пострадавшей девочке, которое появилось в соцсети вскоре после аварии.

Ранее там писали, что каких-либо изменений в состоянии школьницы не наблюдается. Эту информацию подтвердили в Бисертской городской больнице, куда после ДТП были госпитализированы все четверо пострадавших.

– Да, она скончалась вчера вечером, – ответили корреспонденту НАШЕЙ в хирургическом отделении ГБ Бисерти.

Напомним, что на трассе под Нижними Сергами столкнулись Toyota Land Cruiser и большеггруз Volvo. По данным ГИБДД, 36-летний водитель внедорожника не пропустил фуру, выезжая на трассу. Удар был такой силы, что искореженный Land Cruiser выбросило на обочину.

Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области

Водителя, а также ехавших с ним двух женщин, 64 и 45 лет, и 13-летнюю девочку увезли на скорых в Бисертскую горбольницу.

У мужчины диагностировали перелом ребер, травму позвоночника и сотрясение мозга.

Обе женщины получили черепно-мозговые травмы. У старшей – сотрясение, у второй – ушиб головного мозга легкой степени.

Девочку, которая при столкновении получила мозговую гематому, сразу же впала в кому. И скончалась, не приходя в сознание.

Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области

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