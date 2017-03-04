В Екатеринбурге произошел очередной пожар в жилой пятиэтажке

За последнюю неделю это четвертый пожар в многоквартирном доме.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.03.2017

В Екатеринбурге вечером 5 марта загорелась квартира в пятиэтажном доме на улице Технологической, сообщили в областном управлении МЧС.

В Екатеринбурге на Технической загорелась квартира

Сообщение о пожаре в муниципальном доме поступило в девять часов вечера 5 марта: на четвертом этаже горела входная дверь жилой квартиры. На место ЧП прибыли три спецмашины и 11 спасателей, борьба с огнем длилась всего 25 минут.

Пострадавших нет, причины возгорания установит экспертиза.

Три строительных вагончика сгорели на улице Завокзальной

Еще один пожар произошел в полночь на улице Завокзальной, где на площади 60 квадратных метров сгорели три строительных вагончика. Пожар тушили девять спасателей и две спецмашины, пострадавших нет. Огонь был потушен к двум часам ночи.

Крупный пожар площадью 200 квадратных метров произошел под Екатеринбургом в третьем часу ночи - в Арамили сгорел жилой дом с надворными постройками.

Пожар на Технической - не первый за последнее время пожар в многоквартирных домах Екатеринбурга. Так, вечером 1 марта загорелась квартира в пятиэтажке на улице Ватутина, в тот же день сгорела квартира в пятиэтажном доме на улице Бахчиванджи.

28 февраля на улице Куйбышева загорелась квартира на втором этаже многоквартирного дома, откуда спасателям пришлось эвакуировать 26 человек.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!