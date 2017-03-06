В пожаре в «Доме ветеранов» на Бардина погибла спящая женщина

Пожарные эвакуировали по лестнице 8 человек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.03.2017

В Екатеринбурге в многоэтажке на Бардина в огне погибла местная жительница. Как рассказали очевидцы НАШЕЙ, пожар произошел в квартире на 10-м этаже.

— На Бардина 25/2 в около 16.20 произошел пожар. Загорелась квартира на 10 этаже. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная электророзетка. Погибла жительница квартиры 1936 года рождения. На момент пожара женщина спала, ее квартира полностью выгорела. Больше пострадавших нет, — уточнили читатели НАШЕЙ.

Как уточнили в МЧС, проливка и разбор сгоревших конструкций еще проводятся, сам пожар был потушен буквально за 15 минут.

— Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в начале пятого. На место выехали 4 единицы техники и 9 человек личного состава. В квартире на 10-м этаже горели личные вещи, площадь подара составила 6 квадратных метров. Хозяйку квартиры спасти не удалось, — рассказали НАШЕЙ в пресс-службе МЧС.

В Следственном управлении СК РФ по Свердловской области отметили, что проводится проверка.

— Днем 6 марта в органы правоохраны поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир жилого дома по улице Бардина в Екатеринбурге тела 81-летней женщины, погибшей, по предварительным данным, в результате отравления продуктами горения из-за пожара. В рамках проверочных мероприятий устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Точная причина смерти женщины, а также причины возгорания будут выясняться в ходе исследований. По имеющимся данным, пожар и последующее сильное задымление в квартире произошло из-за неисправности электроприбора (телевизора). Погибшая женщина проживала в квартире одна. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, — уточнили в пресс-службе следственного комитета.

Прибывшие на место пожарные эвакуировали 8 жителей соседних квартир, остальные жильцы спустились сами, увидев дым из квартиры.

16-этажный жилой дом на Бардина часто называют «Домом ветеранов», он строился специально для пожилых людей.