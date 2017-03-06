Наверх
«Мы вам ничего не должны»: рабочие Минобороны России в Екатеринбурге пожаловались не невыплату зарплаты
18:38, сегодня
Держитесь подальше ото льда: спасатели начали патрулировать водоемы Свердловской области
18:30, сегодня
В пожаре в «Доме ветеранов» на Бардина погибла спящая женщина
18:20, сегодня
Найти и обезвредить: в «Кольцово» задержали партию абрикосов, изюма и миндаля
18:00, сегодня
Похудеть в Екатеринбурге легко: готовимся к пляжному сезону
В Екатеринбурге суд решит судьбу 12-летней беременной цыганки
17:55, сегодня
«На белой футболке не должно быть желтых подмышек, забудьте о грязной голове»: стилист Александр Рогов о модных трендах
17:46, сегодня
К 8 Марта студентка из Екатеринбурга выпустила открытки, которые нарисовали дети из детских домов
17:27, сегодня
Как купить мебель в Екатеринбурге дешево? Пять лайфхаков
В Екатеринбурге напротив КРК «Уралец» появится 30-этажная высотка
16:43, сегодня
На Эльмаше обстреляли «Фольксваген Тигуан» с девушкой за рулем
16:40, сегодня
Недостроенный небоскреб Opera Tower рядом с «Антеем» на Малышева пустят с молотка
16:36, сегодня
Священника из Екатеринбурга отстранили от служения из-за истории с пропавшей бабушкой
16:29, сегодня
В Екатеринбурге выставят на торги Дом Меньшиковой на Красноармейской
16:00, сегодня
В Свердловской области спасли замерзающих на трассе жителей Омска
15:45, сегодня
Искусство, которое не требует жертв: выставка с «лечебными» картинами откроется в Екатеринбурге
15:25, сегодня
Девочка, впавшая в кому после ДТП на свердловской трассе, скончалась в больнице, не приходя в сознание
15:15, сегодня3
История повторилась: в Екатеринбурге двор превратился в свалку снега со всего города
14:45, сегодня1
«Здесь пахнет свободой»: тележурналист Михаил Кожухов не согласился с критикой Никиты Михалкова в адрес Ельцин Центра
14:32, сегодня
Разрекламированная Администрацией города «Онлайн-карта уборочной техники в Екатеринбурге» сломалась и не работает
14:18, сегодня
«Как только привезут — тут же исполним»: в колонии Нижнего Тагила ждут документов, чтобы выпустить Чудновец
14:12, сегодня2
«Приготовлю чебуреков!» Мама Сергея Устюгова рассказала, как встретит сына, завоевавшего 5 медалей на ЧМ-2017
14:00, сегодня
Новый главный архитектор Екатеринбурга приступил к работе
13:41, сегодня
Треть дошкольников в России испытывает проблемы со зрением
13:26, сегодня
Везите своих женщин в Екатеринбург: уральская столица вошла в 10 самых популярных городов России для поездок на 8 Марта
13:20, сегодня
Насильнику из парка на Ботанике предъявлено обвинение
13:13, сегодня1
В Тюменской области начали снимать исторический фильм «Тобол» Алексея Иванова
13:05, сегодня
У должника из Екатеринбурга арестовали вторую машину за неделю
12:50, сегодня
«Вечер юмора для взрослых»: в Екатеринбурге пройдет юбилейный концерт автора знаменитых «гариков» Игоря Губермана
12:27, сегодня
В Екатеринбурге на несколько часов задерживают рейс из-за тумана в Салехарде
12:24, сегодня
Лемуры екатеринбургского зоопарка переехали в «Мадагаскар»
12:10, сегодня
Профессор из УрФУ призвал опубликовать результаты проверки диссертации Владимира Мединского
11:58, сегодня1
На Серовском тракте 18-летний водитель без прав перевернулся на БМВ, пострадала женщина
11:50, сегодня
Место изменилось: первые теплые остановки хотят установить не в Екатеринбурге, а в Березовском
11:30, сегодня
В Свердловской области изменится расписание электричек
11:29, сегодня2
«Нужно больше православия в школах»: в Екатеринбургской епархии отреагировали на детей в рясах в Храме-на-крови
11:24, сегодня3
Суд отменил приговор и освободил Евгению Чудновец, которая отбывала срок в колонии за репост видео
10:58, сегодня2
Экстремал из Екатеринбурга прошел по натянутому между вышками тросу в Костромской области
10:45, сегодня
Правительство РФ продлит выдачу материнского капитала еще на пять лет
10:37, сегодня
Российским выпускникам утвердили даты сдачи ЕГЭ, ГИА и ОГЭ
10:13, сегодня
В Екатеринбурге произошел очередной пожар в жилой пятиэтажке
09:29, сегодня
В аэропорту Екатеринбурга умер пассажир международного рейса
09:08, сегодня
Аптеки «Живика» на Ботанике радуют горожан весенними скидками
08:58, сегодня
На свердловском водохранилище откололась льдина с рыбаками
08:58, сегодня2
Екатеринбург ждет похолодание: неделя будет солнечной и слегка морозной
08:34, сегодня2
«Пусть молодежь ляжет на площадь»: екатеринбуржец предложил, как площади 1905 года обрести свое лицо
08:30, сегодня2
В Екатеринбурге обокрали двукратного олимпийского призера Никиту Лобинцева
18:21, 05.03.20175
В Москве появился екатеринбургский Дом Севастьяновых
17:26, 05.03.20174
Контрактник из Екатеринбурга погиб в командировке при странных обстоятельствах
16:34, 05.03.20176
Стать феями огня: уральским детям присылают смс с просьбой включить на ночь газовые конфорки
15:37, 05.03.20176
В Екатеринбурге отменено выступление Bad Boys Blue
14:45, 05.03.20176
Пожар в автосервисе на Амундсена чуть не привел к взрыву
13:50, 05.03.20177
Отдых в Крыму станет на 40 процентов дешевле
12:51, 05.03.20177

В пожаре в «Доме ветеранов» на Бардина погибла спящая женщина

В пожаре в «Доме ветеранов» на Бардина погибла спящая женщина
16+
Фото: Стелла Тухватулина/«Наша Газета»
Пожарные эвакуировали по лестнице 8 человек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.03.2017

В Екатеринбурге в многоэтажке на Бардина в огне погибла местная жительница. Как рассказали очевидцы НАШЕЙ, пожар произошел в квартире на 10-м этаже.
 
Пожар на Бардина, 6 марта 2017

— На Бардина 25/2 в около 16.20 произошел пожар. Загорелась квартира на 10 этаже. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная электророзетка. Погибла жительница квартиры 1936 года рождения. На момент пожара женщина спала, ее квартира полностью выгорела. Больше пострадавших нет, — уточнили читатели НАШЕЙ.

Как уточнили в МЧС, проливка и разбор сгоревших конструкций еще проводятся, сам пожар был потушен буквально за 15 минут.

— Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в начале пятого. На место выехали 4 единицы техники и 9 человек личного состава. В квартире на 10-м этаже горели личные вещи, площадь подара составила 6 квадратных метров. Хозяйку квартиры спасти не удалось, — рассказали НАШЕЙ в пресс-службе МЧС.

В Следственном управлении СК РФ по Свердловской области отметили, что проводится проверка.

— Днем 6 марта в органы правоохраны поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир жилого дома по улице Бардина в Екатеринбурге тела 81-летней женщины, погибшей, по предварительным данным, в результате отравления продуктами горения из-за пожара. В рамках проверочных мероприятий устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Точная причина смерти женщины, а также причины возгорания будут выясняться в ходе исследований. По имеющимся данным, пожар и последующее сильное задымление в квартире произошло из-за неисправности электроприбора (телевизора). Погибшая женщина проживала в квартире одна. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, — уточнили в пресс-службе следственного комитета.

  • Прибывшие на место пожарные эвакуировали 8 жителей соседних квартир, остальные жильцы спустились сами, увидев дым из квартиры. 
  • 16-этажный жилой дом на Бардина часто называют «Домом ветеранов», он строился специально для пожилых людей.

Вступайте в НАШУ группу ВКонтакте, чтобы получать информацию самыми первыми и выигрывать ценные призы!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 06.03.2017, 18:20
Тэги: Происшествия, Фото, Пожар
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Мотоциклы Отключение света Уралмаш, Эльмаш Видео Здоровье Взрыв Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Религия Знаменитости Семья Недвижимость Биатлон Происшествия Позитив Военный репортаж Криминал Экономия Тест Слухи Расстрел Репортаж Медицина Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Общественный транспорт Животные Погода Образование Транспорт ГИБДД ИГИЛ Приостановка полетов в Египет Расстрел на Депутатской Хэллоуин-2015 ЗАГС Бизнес Студенты Женщины Строительство Путин Фото Отдых Доска позора Обрушение крыши на Калинина Новости Школа Футбол Авто Новости дня Статистика Расписание Развлечения Жизнь в городе Новости России Рецензия Храм святой Екатерины ДТП Гололед Эксклюзив Горячее Ту 154 МЧС Смерть Ельцин-центр Экономика Афиша Искусство Деньги Лайфхак Хоккей Грипп в Екатеринбурге Бэби-боксы Еда Коллекторы Высокие технологии Опрос Производство Новый год Выставки Дороги Убийство в Рахмангулово Рейтинг Самолет Минобороны упал в Якутии Психология Грипп Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Дети В Екатеринбурге -40 градусов Мистика Транспортная реформа Ловец покемонов Скандалы Кто заработал Пусть говорят Дорожные воины ВУЗ Спорт Парковки Война ритуальных агентств Интервью СМИ Отношения Мировые новости Шоу-бизнес История успеха Катастрофа В Египте разбился самолет с российскими туристами Суд Личное Секс История Екатеринбурга Мода Сибирская язва Горящие авто Баскетбол Красота Розыск Корь Мультимедиа Политика Скорая помощь Дом-2 Голодовка в колонии Самолет Туризм Дело Пьянкова Крушение самолета под Ростовом Приговор Лошагину Скандал с Новиковым Растения Мужчины Ошибки врачей ЖКХ Волейбол Культура Пожар Снос монастыря на Качканаре Конкурсы Интернет Взятки ЧМ-2018 Необычное Музыка Кризис и санкции

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru