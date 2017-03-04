В аэропорту Екатеринбурга умер пассажир международного рейса

Мужчине стало плохо после посадки.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.03.2017
В Кольцово скончался 56-летний пассажир рейса Прага - Екатеринбург, сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ 5 марта.
Мужчина умер в зоне прилета международных рейсов вечером 5 марта. Первоначальная проверка правоохранительных органов установила, что погибший был пассажиров вечернего рейса, прибывшего из Чехии.
После прибытия в Кольцово мужчине резко стало плохо, после чего он потерял сознание. Медики прибывшей в аэропорт скорой помощи не успели помочь ему - им оставалось лишь констатировать смерть пассажира. По предварительным данным, мужчина погиб в результате тромбоэмболии легочной артерии.
- По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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