Супруг свердловчанки, обвиняемой в убийстве своих детей: «Она замечательная мать»

В Екатеринбурге начался процесс над Еленой Кордюковой, травившей сыновей крысиным ядом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.04.2017

В четверг, 6 апреля, в Ленинском районном суде Екатеринбурга начался процесс по делу жительницы Асбеста Елены Кордюковой, обвиняемой в убийстве двух своих детей и покушении на убийство третьего. Но так как преступления были совершены в отношении несовершеннолетних, процесс проходит за закрытыми дверями. Однако корреспонденту перед началом первого заседания корреспонденту НАШЕЙ удалось пообщаться с супругом подсудимой Андреем Кордюковым, который проходит по делу как потерпевший. Однако он не верит в то, что в смерти детей виновата его супруга.



– Вы когда с ней последний раз разговаривали? Изначально следствие говорила, что она чуть ли не признала свою вину, потом вроде бы нет. А сейчас она, в принципе, что говорит?

– Она мне ничего не говорит. Мне не дают свидания. Я ее не вижу.

– Ни разу за все время?

– Ну, пару раз давали, но это было уже давно, в начале следствия еще. Точно сейчас уже не скажу.

– А почему не дают видеться?

– Это ничем не обосновывают. Сейчас начался судебный процесс. Наверное, поэтому.

Мужчина уточнил, что его жена находится в СИЗО уже год и три месяца. А на предварительном заседании арест продлили до 9 сентября, хотя адвокат просила заменить его на домашний арест.

– Сын сейчас с вами живет?

– Естественно.

– Как реагирует на все это?

– Я ему ничего не говорю, чтобы не травмировать его. Все-таки она мать. Какая бы она ни была – она мать. Он ее любит и ждет.

– Как у него здоровье?

– Здоровье, слава богу, нормально. Но продолжаем наблюдаться на учете у нефролога в Свердловской областной детской больнице. С периодичностью 2-3 месяца мы ездим, сдаем анализы.

– Сейчас-то уже понятно: последствия от таблеток были или все-таки, действительно, генетическое заболевание?

– Там непонятно ничего.

– Вы-то на какой исход рассчитываете?

– Ой, я ничего по этому поводу не могу вам сказать. Тут очень все так мутно со стороны врачей и со стороны следствия. В какой стране мы живем, вы знаете. Поэтому я ничего не могу вам сказать.

После чего мужчина все-таки поделился своим мнением по поводу того, в чем обвиняют его жену.

– Я думаю, она делала это в целях улучшения здоровья. Это мое личное мнение.

– То есть она не желала детям зла?

– Ни в коем случае. Я знаю, какая она мать была с теми детьми, с этим.

– То есть, по-вашему, она хорошая мать?

– Она замечательная мать. Я видел, как она занималась детьми. И я до сих пор не верю в этот бред.

– В прессе цитируют ее слова, что она якобы мотивировала свои действия тем, что не хотела заботиться о детях. Вы верите?

– Я не верю в это.

– А почему она так сказала?

– Ну, не знаю. Может, было давление со стороны органов, еще кого-то. Тем более, она вообще никогда не привлекалась и не знает, всю эту систему. Была порядочной женщиной. Вот, можно этим объяснить. Когда она по полтора года лежала с первыми детьми в больнице, когда ребенок не спит и надо держать капельницу круглосуточно. Не дай бог пройти еще кому-нибудь то, что прошла она с детьми.

– Но врачи же все-таки не выписывали эти таблетки?

– Нет, вроде не выписывали.

– А дорогие лекарства были?

– Вообще препаратов выписывалось очень много.

Соответственно, и денег на их покупку уходило тоже немало. Но у Андрея в рабочем поселке Малышева, что находится в Асбесте, свой камнерезный бизнес, которым он по-прежнему продолжает заниматься. Но мужчина не скрывает, что все случившееся сильно отразилось и на бизнесе, и на жизни.

– Конечно, отразилось. У меня вот сегодня начинается выставка-ярмарка в Питере, а я здесь. Полечу туда на день позже. На всем отразилось. Сейчас я занимаюсь и сыном, и работой – всем, всем, всем.

– У сына проблем в школе нет?

– Нет, все хорошо. Задавали вопросы, конечно, это его доводило, но я его успокаивал. Говорил, что все нормально, все хорошо.

Кроме того, Андрей добавил, что сын продолжает заниматься плаванием и недавно получил второй юношеский разряд.



Фото: личная страница Елены Кордюковой / vk.com

Напомним: восьмилетнего мальчика в декабре 2015 года спасли врачи, которые обнаружили в его анализах компонент крысиного яда. Кроме того, медикам показалось подозрительным поведение самой Кордюковой, которая наотрез отказалась от госпитализации ребенка. Но состояние мальчика вызвало опасения у врачей, поэтому его все-таки пролечили в больнице. В то же время медики сообщили об этом случае в правоохранительные органы. Позже выяснилось, что Кордюкова регулярно давала сыну препарат с компонентами крысиного яда без рецепта врача. Причем дозировка была в 30 раз больше стандартной дозы для ребенка. А затем силовики установили, что таким же образом женщина погубила еще как минимум двух своих детей. По версии следствия, в 2006 году Кордюкова убила своего годовалого малыша, а второй ребенок в возрасте трех лет скончался от рук матери в 2015-м. Причем, погибшим детям был поставлен один и тот же диагноз – атипичный гемолитико-уремический синдром. Однако установить, что к этому причастна их мать, силовики смогли, когда женщина попала в больницу с третьим ребенком.

Эксгумация тел двух погибших детей и судебно-медицинские экспертизы показали, что Кордюкова также отравила их препаратом с крысиным ядом. Во время допросов женщина объяснила свои поступки тем, что ей не хотелось ухаживать за своими детьми. Однако женщину признали вменяемой.

Елене Кордюковой грозит до 20 лет, так как пожизненное лишение свободы женщинам не назначается

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