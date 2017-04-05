Супруг свердловчанки, обвиняемой в убийстве своих детей: «Она замечательная мать»

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.04.2017
В четверг, 6 апреля, в Ленинском районном суде Екатеринбурга начался процесс по делу жительницы Асбеста Елены Кордюковой, обвиняемой в убийстве двух своих детей и покушении на убийство третьего. Но так как преступления были совершены в отношении несовершеннолетних, процесс проходит за закрытыми дверями. Однако корреспонденту перед началом первого заседания корреспонденту НАШЕЙ удалось пообщаться с супругом подсудимой Андреем Кордюковым, который проходит по делу как потерпевший. Однако он не верит в то, что в смерти детей виновата его супруга.
– Вы когда с ней последний раз разговаривали? Изначально следствие говорила, что она чуть ли не признала свою вину, потом вроде бы нет. А сейчас она, в принципе, что говорит?
– Она мне ничего не говорит. Мне не дают свидания. Я ее не вижу.
– Ни разу за все время?
– Ну, пару раз давали, но это было уже давно, в начале следствия еще. Точно сейчас уже не скажу.
– А почему не дают видеться?
– Это ничем не обосновывают. Сейчас начался судебный процесс. Наверное, поэтому.
Мужчина уточнил, что его жена находится в СИЗО уже год и три месяца. А на предварительном заседании арест продлили до 9 сентября, хотя адвокат просила заменить его на домашний арест.
– Сын сейчас с вами живет?
– Естественно.
– Как реагирует на все это?
– Я ему ничего не говорю, чтобы не травмировать его. Все-таки она мать. Какая бы она ни была – она мать. Он ее любит и ждет.
– Как у него здоровье?
– Здоровье, слава богу, нормально. Но продолжаем наблюдаться на учете у нефролога в Свердловской областной детской больнице. С периодичностью 2-3 месяца мы ездим, сдаем анализы.
– Сейчас-то уже понятно: последствия от таблеток были или все-таки, действительно, генетическое заболевание?
– Там непонятно ничего.
– Вы-то на какой исход рассчитываете?
– Ой, я ничего по этому поводу не могу вам сказать. Тут очень все так мутно со стороны врачей и со стороны следствия. В какой стране мы живем, вы знаете. Поэтому я ничего не могу вам сказать.
После чего мужчина все-таки поделился своим мнением по поводу того, в чем обвиняют его жену.
– Я думаю, она делала это в целях улучшения здоровья. Это мое личное мнение.
– То есть она не желала детям зла?
– Ни в коем случае. Я знаю, какая она мать была с теми детьми, с этим.
– То есть, по-вашему, она хорошая мать?
– Она замечательная мать. Я видел, как она занималась детьми. И я до сих пор не верю в этот бред.
– В прессе цитируют ее слова, что она якобы мотивировала свои действия тем, что не хотела заботиться о детях. Вы верите?
– Я не верю в это.
– А почему она так сказала?
– Ну, не знаю. Может, было давление со стороны органов, еще кого-то. Тем более, она вообще никогда не привлекалась и не знает, всю эту систему. Была порядочной женщиной. Вот, можно этим объяснить. Когда она по полтора года лежала с первыми детьми в больнице, когда ребенок не спит и надо держать капельницу круглосуточно. Не дай бог пройти еще кому-нибудь то, что прошла она с детьми.
– Но врачи же все-таки не выписывали эти таблетки?
– Нет, вроде не выписывали.
– А дорогие лекарства были?
– Вообще препаратов выписывалось очень много.
Соответственно, и денег на их покупку уходило тоже немало. Но у Андрея в рабочем поселке Малышева, что находится в Асбесте, свой камнерезный бизнес, которым он по-прежнему продолжает заниматься. Но мужчина не скрывает, что все случившееся сильно отразилось и на бизнесе, и на жизни.
– Конечно, отразилось. У меня вот сегодня начинается выставка-ярмарка в Питере, а я здесь. Полечу туда на день позже. На всем отразилось. Сейчас я занимаюсь и сыном, и работой – всем, всем, всем.
– У сына проблем в школе нет?
– Нет, все хорошо. Задавали вопросы, конечно, это его доводило, но я его успокаивал. Говорил, что все нормально, все хорошо.
Кроме того, Андрей добавил, что сын продолжает заниматься плаванием и недавно получил второй юношеский разряд.
Фото: личная страница Елены Кордюковой / vk.com
Напомним: восьмилетнего мальчика в декабре 2015 года спасли врачи, которые обнаружили в его анализах компонент крысиного яда. Кроме того, медикам показалось подозрительным поведение самой Кордюковой, которая наотрез отказалась от госпитализации ребенка. Но состояние мальчика вызвало опасения у врачей, поэтому его все-таки пролечили в больнице. В то же время медики сообщили об этом случае в правоохранительные органы. Позже выяснилось, что Кордюкова регулярно давала сыну препарат с компонентами крысиного яда без рецепта врача. Причем дозировка была в 30 раз больше стандартной дозы для ребенка. А затем силовики установили, что таким же образом женщина погубила еще как минимум двух своих детей. По версии следствия, в 2006 году Кордюкова убила своего годовалого малыша, а второй ребенок в возрасте трех лет скончался от рук матери в 2015-м. Причем, погибшим детям был поставлен один и тот же диагноз – атипичный гемолитико-уремический синдром. Однако установить, что к этому причастна их мать, силовики смогли, когда женщина попала в больницу с третьим ребенком.
- Эксгумация тел двух погибших детей и судебно-медицинские экспертизы показали, что Кордюкова также отравила их препаратом с крысиным ядом. Во время допросов женщина объяснила свои поступки тем, что ей не хотелось ухаживать за своими детьми. Однако женщину признали вменяемой.
- Елене Кордюковой грозит до 20 лет, так как пожизненное лишение свободы женщинам не назначается
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