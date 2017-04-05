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Супруг свердловчанки, обвиняемой в убийстве своих детей: «Она замечательная мать»

Супруг свердловчанки, обвиняемой в убийстве своих детей: «Она замечательная мать»
16+
Фото: Евгений Светлый / "Наша газета"
В Екатеринбурге начался процесс над Еленой Кордюковой, травившей сыновей крысиным ядом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.04.2017

В четверг, 6 апреля, в Ленинском районном суде Екатеринбурга начался процесс по делу жительницы Асбеста Елены Кордюковой, обвиняемой в убийстве двух своих детей и покушении на убийство третьего. Но так как преступления были совершены в отношении несовершеннолетних, процесс проходит за закрытыми дверями. Однако корреспонденту перед началом первого заседания корреспонденту НАШЕЙ удалось пообщаться с супругом подсудимой Андреем Кордюковым, который проходит по делу как потерпевший. Однако он не верит в то, что в смерти детей виновата его супруга.

– Вы когда с ней последний раз разговаривали? Изначально следствие говорила,  что она чуть ли не признала свою вину, потом вроде бы нет. А сейчас она, в принципе,  что говорит?

– Она мне ничего не говорит. Мне не дают свидания. Я ее не вижу.

– Ни разу за все время?

– Ну, пару раз давали, но это было уже давно, в начале следствия еще. Точно сейчас уже не скажу.

– А почему не дают видеться?

– Это ничем не обосновывают. Сейчас начался судебный процесс. Наверное, поэтому.

Мужчина уточнил, что его жена находится в СИЗО уже год и три месяца. А на предварительном заседании арест продлили до 9 сентября, хотя адвокат просила заменить его на домашний арест. 

– Сын сейчас с вами живет?

– Естественно.

– Как реагирует на все это?

– Я ему ничего не говорю, чтобы не травмировать его. Все-таки она мать. Какая бы она ни была – она мать. Он ее любит и ждет.

– Как у него здоровье?

– Здоровье, слава богу, нормально. Но продолжаем наблюдаться на учете у нефролога в Свердловской областной детской больнице. С периодичностью 2-3 месяца мы ездим, сдаем анализы.

– Сейчас-то уже понятно: последствия от таблеток были или все-таки, действительно, генетическое заболевание?

– Там непонятно ничего.

– Вы-то на какой исход рассчитываете?

– Ой, я ничего по этому поводу не могу вам сказать. Тут очень все так мутно со стороны врачей и со стороны следствия. В какой стране мы живем, вы знаете. Поэтому я ничего не могу вам сказать.

После чего мужчина все-таки поделился своим мнением по поводу того,  в чем обвиняют его жену.

– Я думаю, она делала это в целях улучшения здоровья. Это мое личное мнение.

– То есть она не желала детям зла?

– Ни в коем случае. Я знаю, какая она мать была с теми детьми, с этим.

– То есть, по-вашему, она хорошая мать?

– Она замечательная мать. Я видел, как она занималась детьми. И я до сих пор не верю в этот бред.

– В прессе цитируют ее слова, что она якобы мотивировала свои действия тем, что не хотела заботиться о детях. Вы верите?

– Я не верю в это.

– А почему она так сказала?

– Ну, не знаю. Может, было давление со стороны органов, еще кого-то. Тем более, она вообще никогда не привлекалась и не знает, всю эту систему. Была порядочной женщиной. Вот, можно этим объяснить. Когда она по полтора года лежала с первыми детьми в больнице, когда ребенок не спит и надо держать капельницу круглосуточно. Не дай бог пройти еще кому-нибудь то,  что прошла она с детьми.

– Но врачи же все-таки не выписывали эти таблетки?

– Нет, вроде не выписывали.

– А дорогие лекарства были?

– Вообще препаратов выписывалось очень много. 

Соответственно, и денег на их покупку уходило тоже немало. Но у Андрея в рабочем поселке Малышева, что находится в Асбесте, свой камнерезный  бизнес, которым он по-прежнему продолжает заниматься. Но мужчина не скрывает, что все случившееся сильно отразилось и на бизнесе, и на жизни.

– Конечно, отразилось.  У меня вот сегодня начинается выставка-ярмарка в Питере, а я здесь. Полечу туда на день позже. На всем отразилось. Сейчас я занимаюсь и сыном, и работой – всем, всем, всем.

– У сына проблем в школе нет?

– Нет, все хорошо. Задавали вопросы, конечно, это его доводило, но я его успокаивал. Говорил, что все нормально, все хорошо.

Кроме того, Андрей добавил, что сын продолжает заниматься плаванием и недавно получил второй юношеский разряд.


Фото: личная страница Елены Кордюковой / vk.com

Напомним: восьмилетнего мальчика в декабре 2015 года спасли врачи, которые обнаружили в его анализах компонент крысиного яда. Кроме того, медикам показалось подозрительным поведение самой Кордюковой, которая наотрез отказалась от госпитализации ребенка. Но состояние мальчика вызвало опасения у врачей, поэтому его все-таки пролечили в больнице. В то же время медики сообщили об этом случае в правоохранительные органы. Позже выяснилось, что Кордюкова регулярно давала сыну препарат с компонентами крысиного яда без рецепта врача. Причем дозировка была в 30 раз больше стандартной дозы для ребенка. А затем силовики установили, что таким же образом женщина погубила еще как минимум двух своих детей. По версии следствия, в 2006 году Кордюкова убила своего годовалого малыша, а второй ребенок в возрасте трех лет скончался от рук матери в 2015-м. Причем, погибшим детям был поставлен один и тот же диагноз – атипичный гемолитико-уремический синдром. Однако установить, что к этому причастна их мать, силовики смогли, когда женщина попала в больницу с третьим ребенком.

  • Эксгумация тел двух погибших детей и судебно-медицинские экспертизы показали, что Кордюкова также отравила их препаратом с крысиным ядом. Во время допросов женщина объяснила свои поступки тем, что ей не хотелось ухаживать за своими детьми. Однако женщину признали вменяемой.
  • Елене Кордюковой грозит до 20 лет, так как пожизненное лишение свободы женщинам не назначается

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Евгений Светлый, 06.04.2017, 12:48
Тэги: Криминал, Суд, Дети
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