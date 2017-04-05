В Екатеринбурге осудят старшего мастера из-за которого с крыши на Шаумяна сорвался плотник

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.04.2017
В Екатеринбурге вскоре начнут судить 59-летнего старшего мастера одной из управляющих компаний, которого обвиняют в смерти 41-летнего плотника, сообщили сегодня, 6 апреля, в пресс-службе СК России по Свердловской области. Его обвиняют в «Нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека» (часть 2 статьи 143 УК РФ).
По данным следователей, 9 ноября прошлого года старший мастер распорядился, чтобы плотник убирал наледь с карниза на крыше пятиэтажного дома, расположенного на улице Шаумяна, 109. Работник отправился выполнять задание. Он убирал наледь ломом-скребком. Работая на высоте, плотник не закрепил себя страховкой. В результате он сорвался с крыши, упал и погиб на месте.
- Во время следствия эксперты проводили судебно-медицинскую экспертизу. Следователь также направлял руководителю управляющей компании требование устранить нарушения, которые привели к смерти плотника, и больше их не допускать.
- Старшему мастеру грозят принудительные работы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок с лишением его должности на срок до трех лет.