В Екатеринбурге осудят старшего мастера из-за которого с крыши на Шаумяна сорвался плотник

Рабочий убирал наледь на высоте без страховки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.04.2017

В Екатеринбурге вскоре начнут судить 59-летнего старшего мастера одной из управляющих компаний, которого обвиняют в смерти 41-летнего плотника, сообщили сегодня, 6 апреля, в пресс-службе СК России по Свердловской области. Его обвиняют в «Нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека» (часть 2 статьи 143 УК РФ).

По данным следователей, 9 ноября прошлого года старший мастер распорядился, чтобы плотник убирал наледь с карниза на крыше пятиэтажного дома, расположенного на улице Шаумяна, 109. Работник отправился выполнять задание. Он убирал наледь ломом-скребком. Работая на высоте, плотник не закрепил себя страховкой. В результате он сорвался с крыши, упал и погиб на месте.