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В духе «Кавказской пленницы»: в Екатеринбурге парень похитил 18-летнюю девушку, чтобы жениться на ней

В духе «Кавказской пленницы»: в Екатеринбурге парень похитил 18-летнюю девушку, чтобы жениться на ней
16+
Фото: архив НАШЕЙ
У похитителя уже есть жена и трое детей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.04.2017

На «Таганском ряду» в Екатеринбурге посреди дня похитили 18-летнюю девушку, пишет сегодня, 6 апреля, life.

Как рассказал брат похищенной, девушка вместе с матерью три недели назад начали работать на рынке. Торговля у них шла неважно.

Утром они отправились на «Таганский ряд», чтобы закрыть точку. Когда мать и дочь приехали на рынок, к ним подъехал автомобиль. В салоне находились четыре мужчины. 18-летнюю девушку силой затащили в автомобиль.

- Мама попыталась ее освободить, но ее тоже потащили в салон. Одна нога у нее была в машине, вторая на улице. Они проехали так два квартала. На Опалихинской ее вытащили из машины, а сестру пересадили в другой автомобиль, предположительно «Ауди», - вспоминает брат похищенной.

По данным life, девушку похитил 25-летний Талгат Тулегенов, который с родителями работает на «Таганском ряду». В полиции его друзья признались, что он похитил девушку, чтобы жениться на ней. При этом родственники потенциальной невесты ранее ничего не слышали об этом парне.

- Мы, может быть, были бы не против их отношений. Но пусть она сама скажет, что любит и хочет быть с ним. Мы живем в 21 веке. Зачем похищать и увозить непонятно куда? - недоумевают братья похищенной.

  • Интересно, что у Талгата Тулегенова уже есть жена и трое детей. Третий ребенок появился на свет на этой неделе.
  • В полиции журналистам сообщили, что к ним поступило заявление о пропаже девушки. Однако по их проверке выяснилось, что девушка сама села в машину. Так рассказали правоохранителям очевидцы. Сейчас полицейские ищут девушку.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 06.04.2017, 14:10
Тэги: Происшествия
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