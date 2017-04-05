В Ирбите нашли мертвым 16-летнего студента мотоциклетного колледжа

Тело обнаружили в подъезде его школьного приятеля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.04.2017

В подъезде одного из домов в Ирбите обнаружили мертвым 16-летнего студента мотоциклетного колледжа Сергея, пишет сегодня, 6 апреля, life. Его тело нашли случайные прохожие. Предварительная причина его смерти – отравление известным веществом.

Пару дней назад Сергей второпях покинул колледж после двух пар. Спустя некоторое время его нашли мертвым в подъезде.

Источник издания в следствии рассказал, что парень брал телефон у одного из своих однокурсников, чтобы пообщаться ВКонтакте. В последней переписке он договорился встретиться с одним из своих школьных знакомых. Тело Сергея обнаружили как раз в подъезде того самого приятеля. Он лежал без обуви. Его школьного знакомого очевидцы видели выбегающим из подъезда.

Друзья погибшего парня характеризуют его как очень хорошего человека. Он был старшим ребенком в семье и часто присматривал за младшими братьями.