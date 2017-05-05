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В Екатеринбурге на одной улице сгорели три иномарки

В Екатеринбурге на одной улице сгорели три иномарки
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Пожар начался в четыре часа утра.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.05.2017

В Екатеринбурге на улице Викулова в ночь на 6 мая сгорели три иномарки - Фольксваген, Форд и Рэндж Ровер, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
 
Пожар начался около четырех часов утра: на площади 10 квадратных метров горели моторные отсеки, кузовы и салоны машин Форд Куга, Рэндж Ровер и кузов автомобиля Фольксваген Туарег. На место возгорания выезжали 13 пожарных и две единицы техники.
  • Пожар ликвидировали за 45 минут. Пострадавших нет, причины возгорания устанавливаются.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 06.05.2017, 10:17
Тэги: Горящие авто
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