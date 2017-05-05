В Екатеринбурге на одной улице сгорели три иномарки

Пожар начался в четыре часа утра.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.05.2017

В Екатеринбурге на улице Викулова в ночь на 6 мая сгорели три иномарки - Фольксваген, Форд и Рэндж Ровер, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожар начался около четырех часов утра: на площади 10 квадратных метров горели моторные отсеки, кузовы и салоны машин Форд Куга, Рэндж Ровер и кузов автомобиля Фольксваген Туарег. На место возгорания выезжали 13 пожарных и две единицы техники.