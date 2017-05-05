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В Екатеринбурге отлетевшая деталь грузовика снесла полголовы автослесарю

В Екатеринбурге отлетевшая деталь грузовика снесла полголовы автослесарю
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Мужчину оперируют врачи 23-й больницы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.05.2017

В Екатеринбурге на Сибирском тракте сорвавшаяся деталь КамАЗа снесла полголовы сотруднику шиномонтажного сервиса, сообщает «Новый регион» 6 мая.
 
Автослесарь занимался ремонтом грузовика, который предназначен для уборки улицы. Одна из деталей во время работы сорвалась и попала в голову мужчине.
 
Сотрудник сервиса выжил, в тяжелом состоянии его доставили в больницу № 23, врачи которой специализируются на челюстно-лицевой хирургии. В горздраве сообщили, что у пострадавшего диагностировали переломы, в том числе открытый перелом ноги, и травму головы, сейчас за его жизнь борются врачи. 
  • Стоит отметить, что специалисты этой больницы оперировали мужчину, пострадавшего от нападения медведя на севере Свердловской области. Тогда зверь разорвал охотнику лицо, повредив челюсть, которую специалисты собирали по кусочкам.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 06.05.2017, 18:49
Тэги: Происшествия
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