В Екатеринбурге отлетевшая деталь грузовика снесла полголовы автослесарю

Мужчину оперируют врачи 23-й больницы.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.05.2017
В Екатеринбурге на Сибирском тракте сорвавшаяся деталь КамАЗа снесла полголовы сотруднику шиномонтажного сервиса, сообщает «Новый регион» 6 мая.
Автослесарь занимался ремонтом грузовика, который предназначен для уборки улицы. Одна из деталей во время работы сорвалась и попала в голову мужчине.
Сотрудник сервиса выжил, в тяжелом состоянии его доставили в больницу № 23, врачи которой специализируются на челюстно-лицевой хирургии. В горздраве сообщили, что у пострадавшего диагностировали переломы, в том числе открытый перелом ноги, и травму головы, сейчас за его жизнь борются врачи.
- Стоит отметить, что специалисты этой больницы оперировали мужчину, пострадавшего от нападения медведя на севере Свердловской области. Тогда зверь разорвал охотнику лицо, повредив челюсть, которую специалисты собирали по кусочкам.