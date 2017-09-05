На ВИЗе в сгоревшей машине нашли труп

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.09.2017
Вечером 5 сентября, на улице Посадской сгорел припаркованный ВАЗ-2107. Внутри машины был найден труп мужчины. Пожар заметили очевидцы, которые попытались самостоятельно потушить огонь водой.
Пожарные оперативно потушили огонь, но было уже поздно. Мужчина погиб.
– На площади 3 квадратных метров сгорел автомобиль ВАЗ-2107. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 6 человек личного состава. В 21.52 огонь был локализован, – сообщили в ГУ МЧС Свердловской области.
Вместе с МЧС и полиции на место ЧП пришел и владелец легковушки. По его словам, машина была сломана, и он ею не пользовался около года. При этом у автомобиля было выбито одно стекло.
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