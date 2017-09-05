В аэропорту Екатеринбурга экипаж самолета пытались ослепить лазером

Лайнер в это время заходил на посадку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.09.2017

В Кольцово неизвестные ослепили летчика самолета, сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

Инцидент произошел ночью. Экипаж самолета авиакомпании "Ямал" сообщением Санкт-Петербург – Екатеринбург заходил на посадку в Кольцово. Во время посадки кто-то с земли попытался ослепить пилота лучом из лазерной указки. Хулиганам, к счастью, это не удалось, самолет благополучно приземлился.

По предварительным данным, источник луча находился в стороне Химмаша. По данным УМВД на транспорте по УрФО, на борту находились 24 пассажира.

Сейчас правоохранительные органы разыскивают ответственных за этот инцидент. Идет проверка.

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