В Арамиле нашли изуродованное тело женщины

Возбуждено уголовное дело.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.09.2017

В Арамиле обнаружили тело женщины, с голени которой срезали мясо, сообщает "Уралинформбюро".

О трупе сообщают в соцсетях местные жители. По их словам, женщину на вид 30-35 лет нашли рядом с плотиной. На руках у убитой были мусорные пакеты, на теле – следы побоев, а с голени было срезано мясо. Пользователей соцсетей заговорили о маньяке-каннибале, который орудует в городе. При этом жители говорят, что убитая была не местной.

На место происшествия выезжали следователи и полицейские. Силовики обошли квартиры близлежащих домов, показывали жильцам фото убитой, однако пока опознать ее никто не смог, сообщает местный портал "Арамиль сегодня".

Правоохранительные органы устанавливают личность женщины и разыскивают подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!