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В Арамиле нашли изуродованное тело женщины

В Арамиле нашли изуродованное тело женщины
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Возбуждено уголовное дело.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.09.2017

В Арамиле обнаружили тело женщины, с голени которой срезали мясо, сообщает "Уралинформбюро".
 
О трупе сообщают в соцсетях местные жители. По их словам, женщину на вид 30-35 лет нашли рядом с плотиной. На руках у убитой были мусорные пакеты, на теле – следы побоев, а с голени было срезано мясо. Пользователей соцсетей заговорили о маньяке-каннибале, который орудует в городе. При этом жители говорят, что убитая была не местной.
 
На место происшествия выезжали следователи и полицейские. Силовики обошли квартиры близлежащих домов, показывали жильцам фото убитой, однако пока опознать ее никто не смог, сообщает местный портал "Арамиль сегодня".
  • Правоохранительные органы устанавливают личность женщины и разыскивают подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". 

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Маша Шмурыгина, 06.09.2017, 19:11
Тэги: Происшествия
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