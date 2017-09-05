В Екатеринбурге поймали педофила, который надругался над девочкой

Ему грозит 20 лет колонии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.09.2017

В Екатеринбурге будут судить 31-летнего педофила, который надругался над девочкой 2005 года рождения. Все произошло 8 августа этого года. Мужчина встретил ребенка и, угрожая, отвел за гаражи на улице Гагарина.

После совершения преступления он скрылся. Девочка обратилась за помощью к проходившей мимо женщине. Затем информация о случившемся поступила в правоохранительные органы.

– Злоумышленника удалось задержать в Екатеринбурге 14 августа. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.