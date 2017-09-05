«Рядом с трупом найдены шкалики»: в Екатеринбурге следователи разбираются, из-за чего погиб мужчина в сгоревшем ВАЗе

Тело направлено на экспертизу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.09.2017

В сгоревшем автомобиле на Посадской следователи нашли бутылки из-под алкоголя. Тело погибшего мужчины, обнаруженное на пепелище, направлено на экспертизу, уточнили "Нашей Газете" в следственном управлении СК РФ по Свердловской области.

Следователи также еще не установили личность мужчины, который заживо сгорел в машине вечером 5 сентября.

Выясняются и причины возгорания.

– Тело направлено на вскрытие, личность погибшего устунавливается. В машине были найдены пустые бутылки из-под алкоголя, так называемые шкалики. Проводится доследственная проверка, выясняются причины возгорания. Также нет информации, был ли мужчина один или с компанией, – сообщили в СУ.