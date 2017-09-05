В Нижнем Тагиле рецидивист с приятелями ограбил девушку

Для конспирации они использовали медицинские маски.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.09.2017

Полиция Нижнего Тагила задержала четверых подозреваемых в вооруженном разбое. Накануне вечером в дежурную часть позвонила девушка и заявила об ограблении. В 22.30 в ее квартиру ворвались четверо мужчин в медицинских масках.

Угрожая пистолетом, они украли у нее золотые украшения и 15 тысяч рублей. Общий ущерб составил порядка 50 тысяч. Позже девушка призналась сыщикам, что узнала в одном из нападавших своего знакомого.

– Его причастность к нападению подтвердилась, также были установлены остальные участники дерзкого преступления. Наутро трое из нападавших были задержаны сыщиками уголовного розыска и доставлены в отдел полиции, – сообщает пресс-служба МВД Свердловской области.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище".

Сейчас полиция ищет основного подозреваемого. 26-летний рецидивист Виктор Куликов уже привлекался за грабежи. Последний раз он освободился из мест лишения свободы 2 года назад.

На своей странице в социальной сети он, не стесняясь, размещает фото с пистолетом в руках.

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