В Екатеринбурге с балкона многоэтажки упала девушка

Трагедия произошла на улице Автомагистральной.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.10.2017

В Екатеринбурге с общего балкона 16-этажного дома на улице Автомагистральной выпала девушка, сообщают в соцсетях очевидцы. Инцидент произошел во второй половине дня 5 октября.

По словам свидетелей трагедии, девушка покончила с собой из-за несчастной любви. Обстоятельства гибели девушки выясняют сотрудники следственного отдела по Железнодорожному району. По предварительным данным, смерть екатеринбурженки не имеет криминальный характер.

1 октября в лесу возле Серовского тракта на выезде из Екатеринбурга нашли висящий на дереве труп молодого человека. Рядом с телом валялась бутылка из-под спиртного.

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