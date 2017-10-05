Причиной послужила бесхозная коробка.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.10.2017
Днем 6 октября в Екатеринбурге эвакуировали салон красоты располагающийся в доме № 47 на улице Сакко и Ванцетти. Причиной для тревоги стало обнаружение бесхозной коробки.
– Действительно в отдел полиции № 5 поступило сообщение об обнаружении бесхозной коробки в салоне красоты на улице Сакко и Ванцетти. В ходе проведения неотложных мероприятий было установлено, что никакой опасности коробка и ее содержимое не представляют. Заведение работает в обычном режиме, – рассказали «Нашей Газете» в пресс-группе городской полиции.
- Напомним, что вчера в городе эвакуация прошла сразу в десяти школах.
- Накануне глава ФСБ заявил о том, что за сообщениями о "минировании" стоят четверо россиян.
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