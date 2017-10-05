Причиной послужила бесхозная коробка. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.10.2017 Днем 6 октября в Екатеринбурге эвакуировали салон красоты располагающийся в доме № 47 на улице Сакко и Ванцетти. Причиной для тревоги стало обнаружение бесхозной коробки. – Действительно в отдел полиции № 5 поступило сообщение об обнаружении бесхозной коробки в салоне красоты на улице Сакко и Ванцетти. В ходе проведения неотложных мероприятий было установлено, что никакой опасности коробка и ее содержимое не представляют. Заведение работает в обычном режиме, – рассказали «Нашей Газете» в пресс-группе городской полиции. Напомним, что вчера в городе эвакуация прошла сразу в десяти школах.

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, 06.10.2017, 15:41

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 06.10.2017, 15:41Тэги: Происшествия Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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