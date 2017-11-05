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В Екатеринбурге пожарные спасли 5 человек из горящей пятиэтажки

В Екатеринбурге пожарные спасли 5 человек из горящей пятиэтажки
16+
Фото: Евгений Светлый / "Наша Газета"
Среди тех, кого эвакуировали с помощью автолестницы, был ребенок.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.11.2017

О пожаре в здании общежития, что находится на улице Подгорной в микрорайоне Завокзальном, в МЧС сообщили в воскресенье, 6 ноября, около 13:35. На место на трех пожарных машинах выехали 11 спасателей.
 
 Прибыв на место, пожарные увидели, что пожар произошел в одной из квартир.  Площадь пожара составила примерно 15 квадратных метров. Спасатели сразу же начали эвакуировать жильцов пятиэтажки. 

– По автолестнице было спасено 5 человек, в том числе 1 ребенок, – сообщили в ГУ МЧС по свердловской области.

Уже через 15 минут пожарным удалось остановить распространение огня, а ещё через 5 – полностью потушить его. 
  • Кстати, примерно за час до этого еще один пожар произошел в 6-этажке на проспекте Ленина. И хотя в этом случае площадь пожара составила всего 2 квадратных метра, не обошлось без пострадавшего. Пожарные также быстро справились с огнем.

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Евгений Светлый, 06.11.2017, 18:30
Тэги: Происшествия, Пожар, Новости
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