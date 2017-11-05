В Первоуральске девушка ударила ножом подругу во время пьяной ссоры

Пострадавшую увезли в больницу, а ее приятельницу задержали.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.11.2017
В Первоуральске празднование Дня народного единства завершилось поножовщиной. Ссора двух подруг, которая завершилась кровавой сценой, произошла в квартире одного из домов по улице Гагарина 5 ноября около двух часов ночи.
– Следственно-оперативная группа выехала по указанному адресу после того, как в городскую больницу №1 привезли 22-летнюю девушку с ножевым ранением плевральной области (оболочки легкого. – Прим.авт.) с повреждением селезенки, – сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.
Прибывшие на место преступления сотрудники полиции нашли в квартире нож и окровавленную наволочку. Стражи порядка задержали 23-летнюю знакомую пострадавшей.
По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия» подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы.
- напомним: 4 ноября в поселке Кедровка под Березовским произошло двойное убийство. По данным силовиков, 45-летний мужчина, состоявший на учете в психдиспансере, зарезал сначала продавщицу магазина, а потом еще одну женщину, которая пришла туда за покупками.
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