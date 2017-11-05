В Первоуральске девушка ударила ножом подругу во время пьяной ссоры

Пострадавшую увезли в больницу, а ее приятельницу задержали.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.11.2017

В Первоуральске празднование Дня народного единства завершилось поножовщиной. Ссора двух подруг, которая завершилась кровавой сценой, произошла в квартире одного из домов по улице Гагарина 5 ноября около двух часов ночи.

– Следственно-оперативная группа выехала по указанному адресу после того, как в городскую больницу №1 привезли 22-летнюю девушку с ножевым ранением плевральной области (оболочки легкого. – Прим.авт.) с повреждением селезенки, – сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Прибывшие на место преступления сотрудники полиции нашли в квартире нож и окровавленную наволочку. Стражи порядка задержали 23-летнюю знакомую пострадавшей.

По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия» подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы.