В сети появилось фото психопата, снявшего скальпы с двух женщин под Березовским

По словам матери мужчины, в этот день у него случилось психическое обострение и его собирались везти в больницу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.11.2017

В соцсети появилось фото, сделанное с видеорегистратора автомобиля, проезжавшего рядом с магазином в поселке Кедровка, в момент трагедии.

Напомним, инцидент произошел 4 ноября в поселке Кедровка – пригороде Березовского. 45-летний мужчина, состоявший на учете в психдиспансере, зашел в магазин, где сначала убил продавца, а затем оказавшуюся рядом женщину. После убийства он срезал со своих жертв скальпы.

Через несколько дней после трагедии на одном из пабликах в соцсети появилось фото предполагаемого убийцы. На нем хорошо видно крепкого мужчину с окровавленным ножом, которым он, по словам автора фото, несколько секунд назад резал одну из жертв.

Позже психопата сбила машина, за рулем которой сидел Александр Снегирев. Мужчина рассказал НАШЕЙ, почему решил это сделать.

По словам соседей мужчины, обвиняемом в кровавом преступлении, человек он был тихий. Любил рыбалку, в прошлом занимался боксом, а около 10 лет назад у него начались проблемы с психикой.

- Его мать сказала, что в этот день у него была агрессия ко всем, хотели отвезти его в город в больницу, но не успели. Он пошел в магазин якобы за сигаретами и там все произошло. Хотя мне кажется, что он намеренно взял нож и шел убивать, глядя на фото, кажется, что ему в кайф это делать, - рассказала односельчанка предполагаемого виновника кровавой трагедии.

Фото: ГУ МВД по Свердловской области.

После задержания мужчина умер от эпилептического припадка. Скорая к месту трагедии приехать не успела.

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