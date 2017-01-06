Катаясь с горки в ледовом городке, мужчина сломал себе ногу

У него открытый перелом голени.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.01.2017

Катаясь с горки в ледовом городке Нижнего Тагила после Нового года, мужчина сломал ногу. Как написал портал Tagilcity, им о ЧП сообщили читатели.

Несчастный случай произошел вечером 2 января. Мужчина приехал из Верхней Салды, скатился с горки в главном ледовом городке и получил открытый перелом голени. На место была вызвана скорая помощь, через полчаса после ранения постралавшего увезли в больницу.

Никаких дежурных медицинских пунктов на театральной площади не было.

— Самое ужасное, что за ледяной горкой, по всей видимости, не предусмотрен контроль, а горка выстроена из ледяных кубов, несколько из которых на спуске оказались разрушены, в эту яму и угодил мужчина. На его месте мог оказаться любой ребенок! Спустя какое-то время кто-то из присутствующих потребовал от дежурящих полицейских заблокировать один из подъемов на горку, — рассказали читатели порталу.

В пресс-службе полиции Нижнего Тагила уточнили, что данное происшествие не числится в оперативной сводке.