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В Асбесте при пожаре в частном жилом доме заживо сгорели руководитель ансамбля танца и ее муж

В Асбесте при пожаре в частном жилом доме заживо сгорели руководитель ансамбля танца и ее муж
16+
Фото: vk.com
Погибших хорошо знал весь город.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.01.2017

В Асбесте поздно вечером 6 января выгорел жилой дом в частном секторе. В пожаре погибли руководитель местного ансамбля танца и ее муж.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, пожар начался около 8 часов вечера. На улице Литейщиков загорелся частный дом. На площади 108 квадратных метров огонь повредил кровлю, чердачное перекрытие здания, также сгорели баня и надворные постройки. С огнем боролись 13 спасателей и две машины, локализовать огонь удалось за двадцать минут.

По информации «Народного телевидения Асбеста», в сгоревшем доме погибли руководитель ансамбля эстрадного танца «Визит» Малышева Елена Александровна и ее супруг.

— Елена Александровна больше 35 лет проработала педагогом, в 2008 году стала победителем городского конкурса профессионального мастерства «Педагог года 2008», имела множество благодарностей и грамот за свой труд. Все, кто знал этого замечательного человека, помяните добрым словом… Скорбим…, – пишет портал.
 

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 07.01.2017, 21:36
Тэги: Происшествия, Смерть, Пожар
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