В Асбесте при пожаре в частном жилом доме заживо сгорели руководитель ансамбля танца и ее муж

Погибших хорошо знал весь город.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.01.2017

В Асбесте поздно вечером 6 января выгорел жилой дом в частном секторе. В пожаре погибли руководитель местного ансамбля танца и ее муж.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, пожар начался около 8 часов вечера. На улице Литейщиков загорелся частный дом. На площади 108 квадратных метров огонь повредил кровлю, чердачное перекрытие здания, также сгорели баня и надворные постройки. С огнем боролись 13 спасателей и две машины, локализовать огонь удалось за двадцать минут.



По информации «Народного телевидения Асбеста», в сгоревшем доме погибли руководитель ансамбля эстрадного танца «Визит» Малышева Елена Александровна и ее супруг.