Ельцин Центр был «заминирован» телефонными хулиганами в Рождество

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.01.2017
В Екатеринбурге в рождественский день, 7 декабря, неизвестным позвонили в полицию и сообщили и минировании Ельцин Центра. После проверок здания полицейские там ничего не обнаружили. Звонившего ищут.
Как рассказал начальник пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, звонок поступил в шестом часу утра.
— В органы внутренних дел Екатеринбурга поступило тревожное сообщение о некоем предмете, который может находиться в здании и представлять угрозу для людей. В соответствии со всеми требованиями сотрудники органов внутренних дел провели комплекс проверочных мероприятий и на прилегающей территории, и в помещениях. Никаких предметов, которые бы представляли опасность для здания и людей, к счастью, обнаружено не было. Учреждение работает в обычном режиме, шутника же ищут, он будет привлечен к уголовной ответственности, — уточнил Горелых.
– В 5 утра в полицию позвонили анонимно и сообщили о бомбе в здании Ельцин Центра, полицейские приехали с проверкой, провели все необходимые действия, вывели людей, посмотрели, ничего найдено не было. Мы работаем в обычном режиме, вечером запланировано большое мероприятие, — отметили в учреждении.
В полиции рассказали, что за новогодние праздники в полицию поступало еще 3 похожих сообщения. Всех звонивших удалось задержать.
– Сыщики уголовного розыска совместно с нашими партнерами из регионального ФСБ вычислили и задержали всех троих авторов криминальных посланий. В отношении них возбуждены уголовные дела, они понесут предусмотренную законом уголовную ответственности, — уточнил Горелых.