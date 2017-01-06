Ельцин Центр был «заминирован» телефонными хулиганами в Рождество

Шутника ищут.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.01.2017

В Екатеринбурге в рождественский день, 7 декабря, неизвестным позвонили в полицию и сообщили и минировании Ельцин Центра. После проверок здания полицейские там ничего не обнаружили. Звонившего ищут.

Как рассказал начальник пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, звонок поступил в шестом часу утра.

— В органы внутренних дел Екатеринбурга поступило тревожное сообщение о некоем предмете, который может находиться в здании и представлять угрозу для людей. В соответствии со всеми требованиями сотрудники органов внутренних дел провели комплекс проверочных мероприятий и на прилегающей территории, и в помещениях. Никаких предметов, которые бы представляли опасность для здания и людей, к счастью, обнаружено не было. Учреждение работает в обычном режиме, шутника же ищут, он будет привлечен к уголовной ответственности, — уточнил Горелых.

– В 5 утра в полицию позвонили анонимно и сообщили о бомбе в здании Ельцин Центра, полицейские приехали с проверкой, провели все необходимые действия, вывели людей, посмотрели, ничего найдено не было. Мы работаем в обычном режиме, вечером запланировано большое мероприятие, — отметили в учреждении.

В полиции рассказали, что за новогодние праздники в полицию поступало еще 3 похожих сообщения. Всех звонивших удалось задержать.