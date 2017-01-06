В Свердловской области в лесу найдены тела двух подростков: родители запрещали им встречаться

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.01.2017
В Свердловской области под Пышмой были найдены тела двух подростков. По предварительной версии, они покончили с собой из-за любви. "КП-Екатеринбург" написала 6 декабря, что по словам знакомых погибших, молодые люди встречались в тайне от родителей.
Тела 17-летнего Максима и 18-летней Даши были найдены в лесу около деревни в Верхнепышминском районе. Как рассказали знакомые ребят, несколько дней назад подростки сбежали из дома: родители были против их отношений.
Как подтвердил ИА "Народные новости" источник в правоохранительных органах, все произошло во вторник, 3 января. Молодых людей нашли мертвыми в лесу.
В последнее время Максим выкладывал на своей странице в соцсетях посты, посвященные неприятию современного мира.
Известно, что влюбленные раньше уже предпринимали попытки самоубийства. По предварительным данным, они могли отравиться таблетками, следствие проверяет все версии.
- Расследование обстоятельств дела продолжается. В рамках расследования сотрудники следственного отдела намерены опросить родственников и друзей погибших.
- Также СК по Свердловской области просит передавать им информацию о подозрительных сообществах в социальных сетях, которые могут стать причиной самоубийства подростков.