В Свердловской области в лесу найдены тела двух подростков: родители запрещали им встречаться

Ведется проверка ЧП.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.01.2017

В Свердловской области под Пышмой были найдены тела двух подростков. По предварительной версии, они покончили с собой из-за любви. "КП-Екатеринбург" написала 6 декабря, что по словам знакомых погибших, молодые люди встречались в тайне от родителей.

Тела 17-летнего Максима и 18-летней Даши были найдены в лесу около деревни в Верхнепышминском районе. Как рассказали знакомые ребят, несколько дней назад подростки сбежали из дома: родители были против их отношений.



Как подтвердил ИА "Народные новости" источник в правоохранительных органах, все произошло во вторник, 3 января. Молодых людей нашли мертвыми в лесу.



В последнее время Максим выкладывал на своей странице в соцсетях посты, посвященные неприятию современного мира.

Известно, что влюбленные раньше уже предпринимали попытки самоубийства. По предварительным данным, они могли отравиться таблетками, следствие проверяет все версии.