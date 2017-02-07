Две погони за ночь: в Екатеринбурге инспекторы ДПС остановили нарушителей с помощью табельного оружия и ленты с шипами

Один из водителей был пьян и без прав, а второй не имел документов ни на авто, ни водительского удостоверения.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.02.2017

В Екатеринбурге в ночь на 7 февраля сотрудники полиции два раза использовали табельное оружие и металлическую ленту с шипами, чтобы остановить и поймать нарушителей ПДД, рассказали в пресс-службе МВД по Свердловской области.

Ехал по Химмашу пьяным, без прав и света фар

В Чкаловском районе напротив дома по Грибоедова, 2 наряд ДПС обратил внимание на автомобиль ВАЗ 21150, который ехал с выключенными фарами. Экипаж ДПС потребовал от водителя остановиться. Однако тот попытался скрыться в направлении улицы Щербакова и Челябинского тракта. Полицейские пустились в погоню.

Как отметили в ГИБДД, лихач несколько раз нарушал ПДД, ставя под угрозу жизнь и здоровье других водителей и пешеходов.

— В качестве экстренных мер на территории Сысертского района для принудительной остановки машины была развернута специальная металлическая лента с шипами «ЕЖ-1», но даже это сразу не охладило пыл нарушителя. Он и со спущенными колесами надеялся, что сможет уехать. Задержанным оказался 42-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. Пройти освидетельствование на месте мужчина отказался, — уточнил руководитель пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

При проверке выяснилось, что водитель-нарушитель с 2013 по 2016 годы 4 раза привлекался к административной ответственности и сейчас ездит без прав. Так, в ноябре 2016 года за управление транспортным средством в состоянии опьянения в отношении него было возбуждено административное производство по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ.

А в январе 2017 года решением суда его лишили права управления транспортными средствами на 1,5 года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

По факту повторного управления машиной в состоянии опьянения полиция возбудила уголовное дело по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Автомобиль у нарушителя забрали и эвакуировали на штрафстоянку.

Молодой парень гнал в сторону Верхней Пышмы без прав и получил по колесам

Примерно в это же время около дома № 71 на проспекте Космонавтов водитель «четырнадцатой» также проигнорировал требование инспекторов ГИБДД остановиться, умчав в сторону Верхней Пышмы.

— В ходе погони автомобиль проезжал перекрестки на запрещающие сигналы светофора, выезжал на встречку. Инспекторами ДПС для остановки машины было применено табельное оружие. Стражи порядка пробили заднее правое колесо ВАЗа нарушителя и таким образом остановили его при повороте в поселок «Зеленый бор». В автомобиле находились двое молодых людей, шофер не имел документов, удостоверяющих личность, а также не было документов и на машину. Обоих граждан увезли в отдел полиции Верхней Пышмы, — уточнил полковник Горелых.