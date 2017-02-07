Две погони за ночь: в Екатеринбурге инспекторы ДПС остановили нарушителей с помощью табельного оружия и ленты с шипами

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.02.2017
Ехал по Химмашу пьяным, без прав и света фар
— В качестве экстренных мер на территории Сысертского района для принудительной остановки машины была развернута специальная металлическая лента с шипами «ЕЖ-1», но даже это сразу не охладило пыл нарушителя. Он и со спущенными колесами надеялся, что сможет уехать. Задержанным оказался 42-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. Пройти освидетельствование на месте мужчина отказался, — уточнил руководитель пресс-службы областного главка Валерий Горелых.
- А в январе 2017 года решением суда его лишили права управления транспортными средствами на 1,5 года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.
- По факту повторного управления машиной в состоянии опьянения полиция возбудила уголовное дело по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Автомобиль у нарушителя забрали и эвакуировали на штрафстоянку.
Молодой парень гнал в сторону Верхней Пышмы без прав и получил по колесам
— В ходе погони автомобиль проезжал перекрестки на запрещающие сигналы светофора, выезжал на встречку. Инспекторами ДПС для остановки машины было применено табельное оружие. Стражи порядка пробили заднее правое колесо ВАЗа нарушителя и таким образом остановили его при повороте в поселок «Зеленый бор». В автомобиле находились двое молодых людей, шофер не имел документов, удостоверяющих личность, а также не было документов и на машину. Обоих граждан увезли в отдел полиции Верхней Пышмы, — уточнил полковник Горелых.
- В отношении 20-летнего водителя было возбуждено административное производство по факту управления ТС без прав и за невыполнение требования инспекторов остановиться.