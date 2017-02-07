Хозяин пса, загрызшего девочку в селе Свердловской области, плакал и просил прощения

Сегодня, 7 февраля, прошли похороны ребенка.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.02.2017

Сегодня, 7 февраля, в деревне Пальмино Таборинского района проходят похороны 7-летней Полины, которую растерзали 5 января две охотничьи собаки прямо на детской площадке. Мама девочки, Ольга, приедет прямо из роддома , где она на днях родила мальчика, чтобы попрощаться со своей дочкой. Вчера, 6 февраля, Тавдинский суд отказал следователям по запросу в аресте двух хозяев собак, Канифина и Фомина. Хозяин одной из собак, Эдуард Канифин, признал, что это его пес загрыз ребенка, просил прощения и передал семье погибшей Полины компенсацию в 10 тысяч рублей.

– Канифин деньгами дал 10 тысяч через мою сестру. Передали, что это компенсация за то, что собака дочь погрызла. Он переживал, плакал, надеется, что его простят. А вот Фомин не позвонил и даже не извинялся, — рассказала e1 мать погибшей девочки Ольга.

Как рассказали родные девочки, погибшей Полине было уже 7 лет, она хорошо писала и читала, но мама решила отдать ребенка в школу только на следующий год.

По словам тети Полины, Людмилы, в деревне все считают, что именно хозяева ответственны за своих животных, и винят их в этой страшной трагедии.

В деревне рассказывают, что стаи агрессивных собак давно уже мешают жителям, причем хозяева часто не признаются в том, что это их псы, пока не происходят неприятности.

— В соседней деревне недавно, к примеру, пес укусил жителя, тот застрелил его. В итоге участковый приходил и предъявлял обвинение пострадавшему от укусов от владельца животного. Собак много, местные ходят на охоту, держат стаи, все они на свободном выгуле, — рассказала НАШЕЙ редактор местной газеты Юлия Фирулева.

Трагедия произошла в воскресенье, 5 февраля. Около дома культуры на детской площадке гуляла 7-летняя Полина с друзьями. Они оставили девочку одну и ушли в ДК, а когда вернулись, ребенок лежал около горки в крови и с разодранным горлом, а неподалеку были два крупных пса.

Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели ребенка и нашли владельцев собак. Под присмотром сотрудников правоохранительных органов псы были задушены. Владельцев хотели взять под стражу, но суд отказал.