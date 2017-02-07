Хозяин пса, загрызшего девочку в селе Свердловской области, плакал и просил прощения

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.02.2017
– Канифин деньгами дал 10 тысяч через мою сестру. Передали, что это компенсация за то, что собака дочь погрызла. Он переживал, плакал, надеется, что его простят. А вот Фомин не позвонил и даже не извинялся, — рассказала e1 мать погибшей девочки Ольга.
— В соседней деревне недавно, к примеру, пес укусил жителя, тот застрелил его. В итоге участковый приходил и предъявлял обвинение пострадавшему от укусов от владельца животного. Собак много, местные ходят на охоту, держат стаи, все они на свободном выгуле, — рассказала НАШЕЙ редактор местной газеты Юлия Фирулева.
- Трагедия произошла в воскресенье, 5 февраля. Около дома культуры на детской площадке гуляла 7-летняя Полина с друзьями. Они оставили девочку одну и ушли в ДК, а когда вернулись, ребенок лежал около горки в крови и с разодранным горлом, а неподалеку были два крупных пса.
- Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели ребенка и нашли владельцев собак. Под присмотром сотрудников правоохранительных органов псы были задушены. Владельцев хотели взять под стражу, но суд отказал.
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