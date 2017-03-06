Обвиняемого в получении взятки чиновника МУГИСО оставили под домашним арестом

Но теперь Игорь Разунин сможет гулять с дочкой во дворе своего дома и посещать поликлинику.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.03.2017

7 марта директору департамента рекламы Министерства госимущества Свердловской области (МУГИСО) Игорю Разунину, которого задержали в собственном кабинете в конце прошлого года, продлили домашний арест на 2 месяца – до 21 апреля.



Вместе с тем Свердловский областной суд немного смягчил меру пресечения, разрешив чиновнику часовые прогулки с ребенком во дворе своего дома.

– Гулять с ребенком Разунин сможет только во дворе дома, который огорожен забором, в будни с 11.00 до 12.00, – уточнили в пресс-службе областного суда.

Также суд разрешил чиновнику посещать медучреждения, если ему это понадобится.