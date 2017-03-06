«Мальчику дверью оторвало пальчик»: в детсаду Екатеринбурга ребенок получил травму

Подробности ЧП в Горздраве обещали уточнить после праздников.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.03.2017

В Екатеринбурге в детском саду № 405 на Ботанике мальчику повредило дверью палец. О случившемся написал в соцсетях друг семьи Алексей.

— В садике на Вторчермете маленькому мальчику дверью оторвало пальчик. ЧП произошло в садике на Агрономической, — сообщил екатеринбуржец Алексей в группе «Инцидент/Екатеринбург» Вконтакте.

Как удалось узнать, ЧП произошло сегодня днем в детском саду №405 «Родничок» на Вторчермете. На скорой помощи малыша увезли в детскую больницу N9.

Как написал Ura.ru, мальчик не просто ушиб руку, а ему пришивали палец.

— Ребенок один пальчик засунул в щелку, а второй дверью стукнул — и оторвало, — описал произошедшее очевидец.

Сотрудник приемного покоя детскую городскую клиническую больницу №9 уточнил, что травма не такая страшная, как ее описывают.

— Просто прижало палец — ничего страшного нет, — сказал медработник.

В детском саду сегодня был укороченный день, трубку никто не взял. Но, как написала «КП-Екатеринбург», им удалось узнать, что сотрудники детсада не подтверждают серьезность травмы.

— У нас такого ЧП не было. Дети играли и мальчику просто немного прижало пальчик. Травма несерьезная. Перелома или даже вывиха нет, в ребенком все в порядке, — процитировала «Комсомолка» сотрудников детсада «Родничок».