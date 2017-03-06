Чтобы не ушла: в Каменске-Уральском мужчина с диагнозом ВИЧ заразил свою жену

Рассказал об этом женщине только тогда, когда она хотела расстаться.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.03.2017

В Каменске-Уральском возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного заражения ВИЧ-инфекцией, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области сегодня, 7 марта.

Инцидент произошел в городе еще в 2014 году. 33-летний мужчины, нигде не работающий, познакомился с 39-летней местной жительницей. Почти сразу после знакомства они стали вместе жить, в ее квартире. Но спустя год женщина решила расстаться со своим гражданским мужем и попросила его покинуть квартиру. Однако тот с неохотой собирал вещи, пытался уговорить ее остаться вместе.

Как уточнили в полиции, главным аргументов мужчины стало то, что у него ВИЧ-положительный статус.

— Он сообщил подруге, что она также заражена ВИЧ-инфекцией и ей необходимо пройти обследование. Поначалу женщина не отреагировала на его слова, посчитав, что таким образом он пытается вернуть ее. Но позже все-таки обратилась в больницу. Как выяснилось после проведения обследования, она оказалась больна СПИДом, — рассказала старший дознаватель, майор полиции Каменска-Уральского Марина Шароглазова.