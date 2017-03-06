В Нижнем Тагиле в психбольницу увезли мужчину, пытавшегося вскрыть себе вены, сидя на светофоре

Оказалось, 26-летний местный житель был судим 8 раз.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.03.2017

В Нижнем Тагиле выяснена личность мужчины, который 4 марта залез на светофор в центре города и пытался вскрыть себе вены. Как написало агентство новостей «Между строк» сегодня, 7 марта, 26-летнего возмутителя спокойствия раньше судили за грабежи, мошенничество и кражи, а после его выступления на светофоре увезли в психбольницу.

В субботу, 4 марта, на пересечении улиц Пархоменко и Карла Маркса мужчина бегал по перекрестку, а потом залез на светофорный столб. По словам очевидцев, он там пытался вскрыть себе вены. Прохожие в стоге спасли мужчину, стащив его со столба и передав в руки полиции.

Видео: «Сети Тагила»

В пресс-группе ММУ МВД «Нижнетагильское» рассказали, что хулигана в ОП № 16, где установили его личность: это был 26-летний ранее судимый 8 раз за имущественные преступления местный житель. После освобождения в 2016 году он уже неоднократно привлекался к административной ответственности за появление в нетрезвом виде в общественных местах.