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В Свердловской области мужчина зарезал подругу и выкинул труп на пешеходную дорожку

В Свердловской области мужчина зарезал подругу и выкинул труп на пешеходную дорожку
16+
Фото: Следственный комитет по Свердловской области
Подозреваемого задержали по горячим следам.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.03.2017

В Североуральске ранее судимому местному жителю предъявлено обвинение в убийстве женщины, сообщили в областном управлении Следственного комитета 6 марта.
 
37-летний житель Североуральска несколько дней с конца февраля по начало марта 2017 года выпивал вместе с тремя подругами в квартире на улице Октябрьской. В одну из ночей, когда компания снова была вместе, между двумя подругами произошла ссора, уладить которую вызвался обвиняемый, но одна из женщин его инициативу не одобрила и стала оскорблять его.
 
в североуральске мужчина убил подругу и выкинул труп на пешеходную дорогу
Фото: Управление СК РФ по Свердловской области. Улица, на которой произошло убийство
 
Мужчина такого обращения не стерпел, схватил попавшийся ему под руку кухонный нож и несколько раз ударил женщину, от чего та умерла на месте. Окровавленный труп мужчина вынес на улицу и бросил прямо на пешеходную тропинку рядом с домом, где произошло убийство. Затем обвиняемый вернулся в квартиру, продолжил участвовать в застолье, а после спокойно уснул.
  • Тело обнаружили прохожие, и подозреваемый был найден по горячим следам. Расследование уголовного дела продолжается.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 07.03.2017, 08:42
Тэги: Происшествия
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