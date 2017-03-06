В Свердловской области мужчина зарезал подругу и выкинул труп на пешеходную дорожку

Подозреваемого задержали по горячим следам.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.03.2017

В Североуральске ранее судимому местному жителю предъявлено обвинение в убийстве женщины, сообщили в областном управлении Следственного комитета 6 марта.

37-летний житель Североуральска несколько дней с конца февраля по начало марта 2017 года выпивал вместе с тремя подругами в квартире на улице Октябрьской. В одну из ночей, когда компания снова была вместе, между двумя подругами произошла ссора, уладить которую вызвался обвиняемый, но одна из женщин его инициативу не одобрила и стала оскорблять его.

Фото: Управление СК РФ по Свердловской области. Улица, на которой произошло убийство

Мужчина такого обращения не стерпел, схватил попавшийся ему под руку кухонный нож и несколько раз ударил женщину, от чего та умерла на месте. Окровавленный труп мужчина вынес на улицу и бросил прямо на пешеходную тропинку рядом с домом, где произошло убийство . Затем обвиняемый вернулся в квартиру, продолжил участвовать в застолье, а после спокойно уснул.