Гроза Пионерки Игорь Новоселов отказался, чтобы еще одно дело против него рассматривали в особом порядке

На этот раз автора фразы «Ты кому сигналишь, дядя?» будут судить за налет на квартиру блогера.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.04.2017

В пятницу, 7 апреля, в мировом суде Кировского райсуда Екатеринбурга началось рассмотрение еще одного уголовного дела против грозы Пионерки Игоря Новоселова. Два дня назад автор крылатой фразы «Ты кому сигналишь, дядя?» получил 2 года колонии за нападение на таксиста. Чему, стоит признать, был очень рад, так как гособвинитель требовала для него 5,5 лет. Но впереди у Новоселова еще один суд.



На этот раз речь идет о незаконном проникновении в квартиру блогера Владимира Рудякова, которое произошло 27 июня 2015 года. В то время Игорь Новоселов работал в коллекторском агентстве. Вместе с коллегами он ворвался в квартиру к общественнику Рудякову. Но, когда налетчики избили мужчину и отобрали у него телефон, требуя оплаты долга по кредитам, выяснилось, что они ошиблись адресом. Извинившись, они предложили Рудякову в качестве компенсации ящик пива. Однако на мировую екатеринбуржец не пошел и написал заявление в полицию.



В рамках этого дела Игорю Новоселову предъявили обвинение по статьям «Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего там лица» и «Побои». Подельников Игоря уже давно осудили. А завершить рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении Новоселова, в 2015 году не удалось, так как он подался в бега. И только спустя 1,5 года сдался силовикам.



Как сообщил перед началом суда адвокат Новоселова Сергей Шамсутдинов, его подзащитный успел полностью признать вину по этому делу. Поэтому он хотел бы, чтобы дело рассматривали в особом порядке – без допросов свидетелей и подробного изучения доказательств.



Однако, после вынесенного в четверг приговора, Новоселов изменил свое решение.

– Мы отказались от особого порядка, – сообщил корреспонденту НАШЕЙ адвокат Новоселова.