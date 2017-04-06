Наверх
Гроза Пионерки Игорь Новоселов отказался, чтобы еще одно дело против него рассматривали в особом порядке
13:18, сегодня
Под Екатеринбургом пытались похитить мать с дочкой
12:42, сегодня
Экс-милиционер, который совершал ритуальные убийства в Верхней Пышме, обжаловал приговор
12:12, сегодня
Жители Эльмаша лишились закусочной на остановке «Краснофлотцев»: ее построили без ведома администрации города
11:30, сегодня
Любишь рисовать – получи кровать!
На Уралмаше хозяева трехэтажного частного дома незаконно подключились к газопроводу и воровали газ
11:17, сегодня
Штраф 2 тысячи рублей: в Нижней Салде наказали ритуальщиков
10:58, сегодня
Екатеринбургская епархия внесла в «черный список» профессора УрФУ, который заступился за Соколовского
10:53, сегодня2
3-5 апреля Новосибирский питомник приглашает на выставку-продажу новейших садовых растений!!!
«Внукам своим легализуй, добрый дедушка»: мэр Екатеринбурга раскритиковал Познера за его высказывание о наркотиках
10:35, сегодня2
«Тотальный диктант» в педуниверситете Екатеринбурга зачитает рэпер
10:18, сегодня
Гороскоп на неделю с 10 по 16 апреля 2017 года
10:12, сегодня
Где в Екатеринбурге стригут профессиональные мастера, а вы не переплачиваете за «понты»
Названы районы Екатеринбурга, где сложнее всего получить место в детсаду: путевки не получат около 14 тысяч малышей
09:30, сегодня
Историческая победа «шмелей»: фоторепортаж с матча «Урал» – «Рубин»
09:27, сегодня
Выходные в Екатеринбурге c 8 по 9 апреля: шагаем в открытый космос, слушаем Басту и смеемся над классиками
09:00, сегодня
«Он сидел на 17-метровой высоте»: ради спасения кота в Екатеринбурге открыли режимный объект в Кольцово
08:52, сегодня
И снова пожар: за ночь в Екатеринбурге сгорели три машины
08:26, сегодня
Ницца, Монако и княжеская свадьба: екатеринбурженка рассказала о своей жизни на Лазурном берегу
08:14, сегодня
6 апреля в Екатеринбурге: репетиции Парада Победы и победа «Урала»
22:48, 06.04.2017
«Урал» победил «Урал» и теперь встретится с «Локомотивом» в финале Кубка России
21:51, 06.04.2017
«Застрелили, положили в багажник и сожгли машину»: в Свердловской области завершено расследование убийства таксиста
20:15, 06.04.2017
Две дороги соединят районы Широкой речки и Академический
19:48, 06.04.20171
Свердловский боец ММА Евгений Игнатьев вошел в Топ-10 лучших бойцов Fight Nights Global
19:19, 06.04.2017
Снимаем шапки - достаем панамки: в Екатеринбург идет настоящая весна
19:06, 06.04.2017
Кольцовский тракт частично закрывают на ремонт до конца июня
19:00, 06.04.2017
В Ирбите нашли мертвым 16-летнего студента мотоциклетного колледжа
18:30, 06.04.20171
«Начинаем с Торы и заканчиваем физикой»: традиции и жизнь самой древней общины Екатеринбурга
18:28, 06.04.2017
Посетителей торгового центра в Екатеринбурге эвакуируют из-за угрозы взрыва
18:18, 06.04.2017
Санитарные врачи закрыли два помещения в детском социальном центре Екатеринбурга
18:00, 06.04.2017
НАША узнала, как бросить в Екатеринбурге курить без «волшебных лейкопластырей», никотиновых жвачек и электронных сигарет
17:40, 06.04.2017
Смотрим на танки и ждем 9 мая: график репетиций Парада Победы в Екатеринбурге в 2017 году
17:30, 06.04.20171
В Екатеринбурге на территории старого ВИЗа планируют построить филармонию
16:47, 06.04.2017
Екатеринбурженка отсудила 61 тысячу рублей за сломанные в трамвае ребра
15:48, 06.04.2017
Петр Великий, Столыпин, Екатерина I: в Екатеринбурге выберут, кому поставить памятник к 300-летию города
15:10, 06.04.20173
На Сортировке пустая «Газель» протаранила «Дэу Нексию» и перекрыла парковку
15:10, 06.04.2017
В духе «Кавказской пленницы»: в Екатеринбурге парень похитил 18-летнюю девушку, чтобы жениться на ней
14:10, 06.04.2017
Легендарный детский отряд «Каравелла» получит историческое здание в центре Екатеринбурга
13:50, 06.04.2017
Силовики оцепили железнодорожную станцию Екатеринбург-Сортировочный
13:30, 06.04.2017
«Хотел, чтобы ее мама увидела и повлияла на дочь»: в Екатеринбурге бывший парень выложил в Сеть интимные фото школьницы
13:02, 06.04.20171
В Екатеринбурге осудят старшего мастера, из-за которого с крыши на Шаумяна сорвался плотник
12:50, 06.04.2017
Супруг свердловчанки, обвиняемой в убийстве своих детей: «Она замечательная мать»
12:48, 06.04.20171
Екатеринбуржец, избивший курящую на остановке девушку, пойдет под суд
12:13, 06.04.20173
«За моими красивыми глазами скрывается сильный характер»: уральская девушка вошла в топ-10 MAXIM
12:11, 06.04.2017
«Сказал, что мне голову прострелит»: екатеринбуржца избили за фотографии машины автохама
11:35, 06.04.2017
Из 170 логотипов Екатеринбурга в мэрии выбрали 10 лучших
11:30, 06.04.2017
Патриарх Кирилл ответил на письмо адвоката блогера Соколовского
10:45, 06.04.20175
Под Екатеринбургом пьяный водитель без прав на «Оке» врезался в «Мицубиси»: госпитализирован 25-летний парень
09:57, 06.04.2017
В центре Екатеринбурга грузовик сбил молодую женщину
09:22, 06.04.2017
Екатеринбургский студент разработал кресла для автобусов, способные подстраиваться под тело человека
09:09, 06.04.2017
Как фонд капремонта забирает спецсчета: жители Екатеринбурга жалуются на искусственное создание долгов
08:55, 06.04.20173
В центре Екатеринбурга пьяный водитель иномарки устроил массовое ДТП с троллейбусом
08:34, 06.04.2017
Ночью в Екатеринбурге сгорели три иномарки: владелец одной из них подозревает поджог
08:14, 06.04.2017
5 апреля в Екатеринбурге: срок Новоселова и метровая крыса
22:01, 05.04.2017

Гроза Пионерки Игорь Новоселов отказался, чтобы еще одно дело против него рассматривали в особом порядке

Гроза Пионерки Игорь Новоселов отказался, чтобы еще одно дело против него рассматривали в особом порядке
16+
Фото: Евгений Светлый / "Наша газета"
На этот раз автора фразы «Ты кому сигналишь, дядя?» будут судить за налет на квартиру блогера.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.04.2017

В пятницу, 7 апреля, в мировом суде Кировского райсуда Екатеринбурга началось рассмотрение еще одного уголовного дела против грозы Пионерки Игоря Новоселова. Два дня назад автор крылатой фразы «Ты кому сигналишь, дядя?» получил 2 года колонии за нападение на таксиста. Чему, стоит признать, был очень рад, так как гособвинитель требовала для него 5,5 лет. Но впереди у Новоселова еще один суд.

На этот раз речь идет о незаконном проникновении в квартиру блогера Владимира Рудякова, которое произошло 27 июня 2015 года. В то время Игорь Новоселов работал в коллекторском агентстве. Вместе с коллегами он ворвался в квартиру к общественнику Рудякову. Но, когда налетчики избили мужчину и отобрали у него телефон, требуя оплаты долга по кредитам, выяснилось, что они ошиблись адресом.  Извинившись, они предложили Рудякову в качестве компенсации ящик пива. Однако на мировую екатеринбуржец не пошел и написал заявление в полицию.

В рамках этого дела Игорю Новоселову предъявили обвинение по статьям «Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего там лица» и «Побои». Подельников Игоря уже давно осудили. А завершить рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении Новоселова, в 2015 году не удалось, так как он подался в бега. И только спустя 1,5 года сдался силовикам.

Как сообщил перед началом суда адвокат Новоселова Сергей Шамсутдинов, его подзащитный успел полностью признать вину по этому делу. Поэтому он хотел бы, чтобы дело рассматривали в особом порядке – без допросов свидетелей и подробного изучения доказательств.

Однако, после вынесенного в четверг приговора, Новоселов изменил свое решение.

– Мы отказались от особого порядка, – сообщил корреспонденту НАШЕЙ адвокат Новоселова.

  • Следующее заседание по этому делу назначили на 12:00 17 апреля.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Евгений Светлый, 07.04.2017, 13:18
Тэги: Криминал, Суд
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Искусство Транспортная реформа Взятки Интернет Мультимедиа Интервью Лайфхак Рецензия Коллекторы Новости Криминал Приговор Лошагину Мужчины Новости России Смерть Крушение самолета под Ростовом Баскетбол Медицина Туризм Дом-2 Пожар Животные Приостановка полетов в Египет Голодовка в колонии СМИ Кризис и санкции Погода Военный репортаж Отключение света Уралмаш, Эльмаш История успеха Горячее Происшествия Репортаж Грипп Семья Хэллоуин-2015 Транспорт Высокие технологии Школа Растения Опрос Экономия Биатлон Ошибки врачей Рейтинг Необычное Суд Волейбол Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Тест Дорожные воины Корь Конкурсы Храм святой Екатерины Расписание Экономика Взрыв Гололед Убийство в Рахмангулово Дело Пьянкова Деньги Студенты В Египте разбился самолет с российскими туристами Расстрел Футбол Мотоциклы Сибирская язва Выставки Грипп в Екатеринбурге Путин ВУЗ Фото Секс Скандалы Обрушение крыши на Калинина Отношения Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Развлечения Дети Здоровье Мистика Эксклюзив Статистика Новый год Образование Видео Расстрел на Депутатской Афиша Общественный транспорт Отдых Знаменитости Ельцин-центр Бизнес Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Самолет Дороги ДТП Ловец покемонов Недвижимость ЖКХ Шоу-бизнес МЧС Доска позора Красота Мировые новости ЧМ-2018 История Екатеринбурга ЗАГС В Екатеринбурге -40 градусов ИГИЛ Культура Катастрофа Парковки Скорая помощь Личное Война ритуальных агентств ГИБДД Психология Снос монастыря на Качканаре Мода Розыск Хоккей Музыка Ту 154 Позитив Политика Скандал с Новиковым Жизнь в городе Женщины Новости дня Еда Авто Бэби-боксы Кто заработал Строительство Горящие авто Пусть говорят Слухи Производство Спорт Религия Самолет Минобороны упал в Якутии

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru