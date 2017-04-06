Под Екатеринбургом пытались похитить мать с дочкой

Заказчику, который не хотел платить долг, грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.04.2017

Под Екатеринбургом в среду, 5 апреля, двое мужчин, переодевшись в форму сотрудников ГИБДД, пытались задержать и похитить мать с дочкой. Как позже оказалось, организатор преступления задолжал старшей из женщин крупную сумму денег и, чтобы не платить, решил совершить похищение.

Организовал похищение, чтобы не платить

Полиции удалось задержать и обезвредить прямо на месте преступления 58-летнего мужчину, который заказал похищение двух человек, рассказали НАШЕЙ 7 апреля в следственном управлении СК РФ по Свердловской области.

По версии следствия, подозреваемый, чтобы не платить деньги, взятые в долг, организовал похищение 66-летней екатеринбурженки и ее 40-летней дочери. Для этого он обратился к своему знакомому, предложив ему похитить женщин. Знакомый, согласившись, оперативно сообщил о готовящемся преступлении в полицию.

Под видом еще одного сообщника к реализации «похищения» был привлечен оперативный сотрудник полиции. Вдвоем со знакомым должника они переоделись в форму, похожую на спецодежду сотрудников ГИБДД, которую им выдал организатор похищения.

Поддельные инспекторы ГИБДД остановили автомобиль и захватили женщин

Утром 5 апреля 2017 года мужчины приехали на участок трассы, расположенный между деревней Черемша и селом Битимка в Первоуральском районе. Организатор преступления был неподалеку в припаркованном автомобиле «Дэу Нексия». Он должен был наблюдать за окружающей обстановкой и предупредить своих «сообщников» о появлении чужих.

Около 11 часов «инспекторы» остановили их машину с женщинами и, угрожая им пистолетом, захватили обеих. После этого к ним подъехал организатор похищения, решив, что его план реализован. Но его тут же оперативно задержали полицейские, которые и разработали спецоперацию.

— В итоге мужчина был пойман с поличным. Благодаря своевременному вмешательству в ситуацию сотрудников правоохранительных органов удалось предотвратить похищение двух человек, а также возможные еще более тяжкие последствия. В настоящее время следователем СКР во взаимодействии с сотрудниками полиции по уголовному делу выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, — отметили в следственном управлении СК РФ по Свердловской области.