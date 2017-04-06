В центральной больнице Алапаевска прошли обыски

Пациенты жаловались на отсутствие питания и лечения, а работники — на низкие зарплаты.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.04.2017

В Центральную районную больницу Алапаевска в четверг, 6 апреля, нагрянули сотрудники ОБЭП. Как написали Ura.ru, они провели выемку документов. Также появились слухи об увольнении главврача больницы.

Как рассказали в больнице, сотрудники ОБЭП приехали к ним около 14 часов, выемка документов продолжалась четыре часа. Оперативники забрали системные блоки компьютеров и часть документации.

На прием к министру здравоохранения Свердловской области в Екатеринбуг в тот же день съездили глава городской думы Иван Мельников и глава муниципального образования Алапаевское Константин Деев. Они поехали к министру с требованием уволить главного врача этой больницы Евгению Сабанину.

На нее необнократно поступали жалобы местных жителей, что больных по несколько дней не кормят и не производят им никакого лечения. Жалобы были и на низкие зарплаты сотрудникам поликлиники. Это приводило к многочисленным увольнениям по собственному желанию.

В ГУ МВД по Свердловской области «Уралинформбюро» сообщили, что накануне сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России «Алапаевский» действительно были в этом медучреждении. — Мероприятия проводились в рамках проверки поступившей в полицию информации о противоправных действиях должностных лиц данного лечебного учреждения. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, — уточнили в пресс-службе.