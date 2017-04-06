В Екатеринбурге полиция оцепила ЦПКиО и выгнала оттуда всех посетителей

Как оказалось, в парке была найдена подозрительная коробка.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.04.2017

В Екатеринбурге днем 7 апреля в парке Маяковского всех посетителей попросили покинуть территорию парка. Об этом НАШЕЙ сообщили читатели, которые гуляли в ЦПКиО.

Они отметили, что в парк зашли «люди в форме» и попросили всех уйти. Фотографировать себя они не разрешили.

В правоохранительных органах НАШЕЙ уточнили, что поступило сообщение о том, что на территории ЦПКиО был обнаружен подозрительный предмет.