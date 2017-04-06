В Екатеринбурге полиция оцепила ЦПКиО и выгнала оттуда всех посетителей

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.04.2017
— Во время патрулирования территории парка сотрудник охраны Артем Спирин, примерно в 9 часов утра, увидел подозрительную коробку, которой не было во время ранее сделанных обходов территории. Сотрудник сразу же сообщил о подозрительной находке старшему смены. К месту обнаружения коробки были вызваны сотрудники полиции. До приезда полиции сотрудники охраны парка Маяковского огородили место расположения подозрительно коробки и близлежащую к ней территорию. По прибытию сотрудники полиции вызвали взрывотехников группы «Вымпел» и сотрудники пожарно-спасательной части № 9. Территория была огорожена специалистами для проведения необходимых мероприятий, — уточнили в ЦПКиО.