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В Екатеринбурге полиция оцепила ЦПКиО и выгнала оттуда всех посетителей

В Екатеринбурге полиция оцепила ЦПКиО и выгнала оттуда всех посетителей
16+
Фото: пресс-служба ЦПКиО
Как оказалось, в парке была найдена подозрительная коробка.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.04.2017

В Екатеринбурге днем 7 апреля в парке Маяковского всех посетителей попросили покинуть территорию парка. Об этом НАШЕЙ сообщили читатели, которые гуляли в ЦПКиО.
 
Они отметили, что в парк зашли «люди в форме» и попросили всех уйти. Фотографировать себя они не разрешили. 
 
В правоохранительных органах НАШЕЙ уточнили, что поступило сообщение о том, что на территории ЦПКиО был обнаружен подозрительный предмет.
 
 
Как уточнили в самом парке, сотрудники охранного предприятия «Эгрегор» обнаружили подозрительную коробку. 

— Во время патрулирования территории парка сотрудник охраны Артем Спирин, примерно в 9 часов утра, увидел подозрительную коробку, которой не было во время ранее сделанных обходов территории. Сотрудник сразу же сообщил о подозрительной находке старшему смены. К месту обнаружения коробки были вызваны сотрудники полиции. До приезда полиции сотрудники охраны парка Маяковского огородили место расположения подозрительно коробки и близлежащую к ней территорию. По прибытию сотрудники полиции вызвали взрывотехников группы «Вымпел» и сотрудники пожарно-спасательной части № 9. Территория была огорожена специалистами для проведения необходимых мероприятий, — уточнили в ЦПКиО. 

После проведения оперативных мероприятий специальными службами взрывных веществ в коробке не было обнаружено. 

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 07.04.2017, 13:56
Тэги: Происшествия, Фото, Жизнь в городе
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